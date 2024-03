5 Sharon Ventura

Abbiamo già visto la storia d’amore tra la Cosa e Alicia Masters (lei è cieca e non le importa del suo aspetto; abbiamo già capito), quindi perché non dare a Ben Grimm un nuovo interesse amoroso con Sharon Ventura?

Creata dallo scrittore Mike Carlin e dall’artista Ron Wilson, Sharon è apparsa per la prima volta in The Thing #27 nel 1985 ed è stata inizialmente presentata come una wrestler professionista. Si innamora di Ben e acquisisce forza e resistenza sovrumane, facendosi chiamare “Ms. Marvel”. Questo nome è già stato utilizzato nel MCU, ovviamente.

In seguito, Sharon viene trasformata fisicamente in un essere mostruoso che assomiglia a La Cosa e, anche se Ben dovrebbe essere l’unica persona a dover sopportare questa maledizione, potrebbe essere una sottotrama divertente. Questo potrebbe anche spiegare le voci che vorrebbero Mila Kunis nel ruolo della “Cosa”.