Detective a passo di danza: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

Il thriller investigativo con elementi romance Detective a passo di danza, diretto da Stefan Scaini, arriva su Rai 2 per offrire un racconto che tra balli di coppia e un complesso caso da risolvere, non deluderà gli appassionati di questo genere. Si ritrovano infatti qui diversi generi mescolati insieme, per un prodotto della Hallmark che manifesta la volontà di affascinare lo spettatore attraverso molteplici ingredienti.

La Hallmark, per chi non lo sapesse, è una produzione televisiva specializzata in particolare in pellicole di genere sentimentale, dove si raccontano dunque storie di personaggi che il più delle volte si trovano a compiere percorsi articolati e imprevedibili prima di cascare definitivamente l’uno nelle braccia dell’altro. Altri titoli della Hallmark particolarmente noti sono Sognando Parigi, Un amore in fondo al mare, Tra le onde delle Hawaii e Un Natale spettacolare (molti dei film natalizi della Hallmark si possono ritrovare su Prime Video).

Con questo lungometraggio in programma sulla Rai, però, si entra nel mondo della danza, dove tra balli sensuali ed equivoci non mancherà di fare capolino anche l’amore. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Detective a passo di danza. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove è stato girato. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Detective a passo di danza

Protagonista del film è la detective Constance Bailey, alle prese con un caso che la mette a dura prova. Constance è una professionista pragmatica e rigida abituata a lavorare da sola e quando l’amministratore delegato di una grande azienda viene trovato senza vita a Malta, viene mandata sotto copertura a indagare. L’uomo d’affari, come si scoprirà, si trovava sull’isola per partecipare a una gara di ballo organizzata per i dirigenti della sua azienda.

Constance è costretta dunque a fingersi una dei partecipanti ma il problema è che non sa ballare. A farsi passare per suo accompagnatore e insegnarle a ballare c’è l’affascinante attore Sebastian Moore. I due, tuttavia, non vanno immediatamente d’accordo perché hanno caratteri opposti, ma quando Constance imparerà a lasciarsi andare, tutto diventa più semplice. La gara rischia però di distrarla dal suo vero obiettivo: trovare l’assassino prima che sia troppo tardi.

Il cast di attori e le location del film

Ad interpretare Constance vi è l’attrice Lacey Chambert, nota per aver recitato, negli ultimi anni, in una lunga serie di film di genere sentimentale come Tra le onde delle hawaii. All’inizio della sua carriera ha invece recitato in film come Lost in Space – Perduti nello spazio, Mean Girls e Black Christmas – Un natale rosso sangue. Nel ruolo del seducente Sebastian si ritrova invece Will Kemp, visto anche in Natale a Londra, The Midnight Man e Slumber: Il demone del sonno.

I due attori si erano già trovati a danzare insieme, rispettivamente come studente e insegnante, in un altro film Hallmark, Il mio valzer di Natale (2020). Questo film è il loro terzo film Hallmark insieme. Il primo non incentrato sul ballo, è Amore, romanticismo e cioccolato (2019). I due, però, avevano già recitato insieme nel film TV di genere thriller del 2013 dal titolo Non-Stop, ambientato su un aereo (da non confondere con il film del 2014, anch’esso ambientato su un aereo, Non-Stop con Liam Neeson).

Recitano poi nel film anche Bettina Paris nel ruolo di Barbra Stone, Natasa Babic in quello di Mary Aston, Diego Wallraff in quello di Kevin Hamilton e Peter Galea nel ruolo di Tom Stevens. Per quanto riguarda i luoghi dove si sono svolte le riprese, questi si possono effettivamente ritrovare a Malta, dove è ambientata la storia. In particolare, i set sono stati allestiti al Mediterranean Conference Centre e a Forte Manoel per le scene di ballo.

Il finale del film: chi è l’assassino?

Nel finale si scopre che l’assassino di è la figlia dell’amministratore delegato, Barbra. Il motivo del suo gesto è motivato con il suo sentirsi trascurata dal padre, che era sempre sovraccaricato di lavoro e aveva perso il contatto con la famiglia. Detective a passo di danza si conclude poi con Constance che, pur non avendo avuto la possibilità di eseguire il ballo che aveva preparato con Sebastian, ha comunque modo di ballare con lui su una terrazza panoramica, dove si consolida il loro amore.

Il trailer di Detective a passo di danza e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 26 giugno alle ore 21:20 sul canale Rai 2. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.