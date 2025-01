Mechanic: Resurrection, tutto quello che c’è da sapere sul film con Jason Statham

Recentemente visto al cinema nel film action The Beekeper (qui la recensione), l’attore Jason Statham vanta un lungo elenco di partecipazioni a film di questo genere. The Transporter, Wrath of Man – La furia di un uomo, Safe o Parker sono solo alcuni dei tanti, tra i quali si ritrova anche l’apprezzato Mechanic: Resurrection. Si tratta del sequel di Professione assassino (titolo italiano di The Mechanic), il quale uscito nel 2011 era un remake dell’omonimo film del 1972 con Charles Bronson, solo con un finale differente. Quel film non si affermò però come un grande successo e quindi questo sequel è stato finanziato in modo indipendente.

Statham ha infatti dichiarato che, dopo aver avuto ruoli di supporto in I mercenari 3 (2014), Fast & Furious 7 (2015) e Spy (2015), voleva offrire ai suoi fan una nuova performance da protagonista nel genere che si aspettano da lui. Decise così di dare vita a Mechanic: Resurrection, regia di Dennis Gansel, dove però ci si allontana dall’ambientazione metropolitana del primo capitolo per spostarsi nelle tipiche ambientazioni esotiche delle popolari saghe di spionaggio. Girato in localita come Thailandia, Malesia, Bulgaria, Brasile, Australia e Cambogia, il film si è dunque arricchito di un sapore internazionale, merito anche di un cast variegato.

Per chi dunque è in cerca di un buon film d’azione con protagonista Statham, Mechanic: Resurrection è dunque un titolo da scoprire o riscoprire, ricco di colpi di scena, sequenze d’azione particolarmente entusiasmanti e tanto ritmo. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Mechanic: Resurrection

Protagonista del film è Arthur Bishop, un ex sicario che, dopo aver inscenato la propria morte, si è trasferito a Rio de Janeiro dove tutti lo conoscono ora come Santos. Nella sua precedente attività l’uomo era noto per la sua capacità di far passare gli omicidi come morti accidentali. Chiuso con il suo vecchio lavoro, adesso vuole però condurre una vita tranquilla senza più spargimenti di sangue. La sua serenità, tuttavia, non è ovviamente destinata a durare. Un giorno viene infatti contattato da Renee Tran che, per conto del suo capo, vuole assoldarlo per l’assassino di tre persone, cosa che però deve appunto passare come un incidente.

Bishop non riesce a capire come possano averlo trovato e, non fidandosi, decide di scappare. Non prima però di aver scattato una fotografia alla donna e aver ucciso gli uomini che erano con lei. Sentendosi in trappola, c’è solo una cosa che può fare: andare in Thailandia dalla sua amica Mei per cominciare a fare delle ricerche e capire meglio chi sia il mandante che voleva commissionargli l’omicidio. Dopo aver investigato, scopre che dietro a Renee c’è un tale di nome Riah Crain. A questo punto Arthur deve però scoprire perché voleva far ammazzare quelle persone e perché ha scelto proprio lui per tale compito.

Il cast del film



Come anticipato, ad interpretare Arthur Bishop torna l’attore Jason Statham, il quale ha dichiarato di aver provato grande soddisfazione nel poter eseguire i propri stunt. “Da bambino ho fatto un sacco di esperienza con diversi tipi di arti marziali, ginnastica e sport, e questo può davvero darti un vantaggio nel fare questo tipo di sequenze“, ha affermato. Per l’attore, le scene di combattimento sono costruite per essere anche un’evoluzione del personaggio di Arthur Bishop. “Bisogna farlo sembrare inventivo e intelligente, perché Bishop è un uomo che elabora le cose man mano. Stiamo cercando di far sembrare che stia improvvisando con la location che lo circonda, cosa che a volte è piuttosto difficile da fare“, ha affermato l’attore.

Accanto a lui, l’attrice Jessica Alba interperta Gina Thornton, alleata di Arthur, mentre Sam Hazeldine è Riah Crain. Per prepararsi alle sequenze d’azione, i due si sono sottoposti a un intenso allenamento fisico. “Nei momenti in cui si vede Gina difendersi e in azione, volevo che fosse brutale, reale, intenso e disordinato“, ha affermato Alba. Nel film recitano poi i premi Oscar Tommy Lee Jones nel ruolo di Max Adams e Michelle Yeoh in quelli di Mei. Il primo dei due, in realtà, pur essendo pubblicizzato come uno dei protagonisti, compare nel film solo dopo 1 ora e 11 minuti. Gli attori John Cenatiempo, Toby Eddington e Femi Elufowoju interpretano rispettivamente Jeremy, Adrian Cook e Krill.

Il finale del film

Nel finale di Mechanic: Resurrection, Bishop decima i mercenari di Crain e si dirige verso la barca del criminale, ancorata nelle vicinanze. Lì salva Thornton, ma scoprendo che la barca è imbottita di esplosivi, la fa salire su in una capsula di emergenza così che possa allontanarsi rapidamente. Nel mentre, lui uccide i restanti mercenari e poi sopraffà Crain, legandolo alla barca con una catena di metallo. A quel punto, le bombe esplodono, uccidendo Crain e, apparentemente, anche Bishop. In seguito, Thornton torna in Cambogia ma rimane sorpresa quando Bishop si fa vivo. Si scopre così che è sopravvissuto fuggendo in un gavone stagno della catena dell’ancora. Max Adams, a quel punto, distrugge le prove in segno di gratitudine per avergli risparmiato la vita e avergli permesso di monopolizzare il commercio di armi.

Mechanic: Resurrection: ci sarà un sequel?

Mechanic: Resurrection si affermato come un buon risultato al box office, con un incasso globale di circa 125 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 40. Tale riscontro positivo poteva far pensare che sarebbe stato realizzato almeno un altro film, così da realizzare quantomeno una trilogia dedicata ad Arthur Bishop. Tuttavia, ad oggi non si hanno notizie riguardo un Mechanic 3. Il film non è in programma nel futuro dell’attore e l’assenza di dichiarazioni in merito sembra essere la prova definitiva che, al momento, non c’è l’intenzione di realizzare un terzo film. La cosa dispiacerà sicuramente a chi ha apprezzato i primi due e chiedeva a gran voce una nuova avventura per Arthur Bishop.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Mechanic: Resurrection grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video e Tim Vision. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 14 gennaio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.