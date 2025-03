Mission: Impossible – The Finale Reckoning, tutto quello che c’è da sapere sul film

Mission: Impossible – The Final Reckoning, ottavo capitolo della saga, riprenderà dal drammatico cliffhanger lasciato da Mission: Impossible – Dead Reckoning (qui la recensione), e potrebbe essere la fine di Ethan Hunt (Tom Cruise) I dettagli sulla storia di quello che era originariamente intitolato Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Due sono ancora perlopiù coperti da segreto, e ci sono state molte speculazioni su cosa potrebbe fare la star Tom Cruise per superare le incredibili imprese compiute interpretando l’agente dell’IMF Ethan Hunt. Dal momento che il franchise è già stato una montagna russa di colpi di scena e di azioni che sfidano la fede, le aspettative per questo ottavo capitolo sono alte.

Quando arriverà in sala, Mission: Impossible – The Final Reckoning ci mostrerà un Ethan Hunt in posizione precaria. La prima parte del settimo capitolo ha visto lui e la sua fedele squadra dell’IMF dare la caccia a un nemico del passato di Ethan e a un’intelligenza artificiale ribattezzata “Entità”. Il film si è poi concluso con un cliffhanger, con la morte di uno dei membri della squadra di Ethan e una corsa disperata per distruggere l’Entità prima che altre parti interessate possano ottenerla. La posta in gioco non è dunque mai stata così alta per la super-spia di Tom Cruise, e il prossimo (e forse ultimo) film è di conseguenza uno dei film più attesi del franchise.

Le ultime notizie sul film

Mentre cresce l’attesa per quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo del decennale franchise, le ultime notizie arrivate sul film si sono presentate sotto forma di un nuovo teaser trailer di Mission: Impossible – The Final Reckoning. Debuttato durante il Super Bowl della NFL del 2025, lo spot televisivo di 30 secondi presenta una serie di tagli rapidi che mostrano la grandezza dell’imminente film d’azione. Viene presentata la storia del franchise e l’importanza dei personaggi che ritornano. Vengono anche mostrate acrobazie epiche, tra cui una nuova in cui Ethan Hunt si appende a un biplano.

La trama di Mission: Impossible – The Final Reckoning

I dettagli precisi sono stati per ora nascosti, ma ci sono già alcuni accenni a quella che sarà la trama di che Mission: Impossible – The Final Reckoning. Il film precedente si conclude quando Ethan riesce a recuperare la chiave della camera dell’Entità che tutti stanno cercando. Il problema è che questa camera si trova all’interno del relitto di un sottomarino russo soprannominato Sevastopol e, mentre la missione di Ethan è distruggere l’I.A. canaglia, molte altre nazioni stanno cercando di recuperarla e potenzialmente armarla.

Hunt e la sua squadra non hanno idea di dove sia il sottomarino, quindi la ricerca del Sevastopol affondato occuperà probabilmente parte della storia di questo nuovo film, che dovrà però rispondere anche ad altri misteri persistenti. C’è la questione di chi fosse esattamente Marie (Mariela Garriga) e quale sia la sua relazione con Ethan. In un flashback ambientato 30 anni prima, Gabriel viene mostrato mentre uccide Marie proprio davanti a Ethan, cosa che ha spinto quest’ultimo a unirsi all’IMF. Il nuovo film, molto probabilmente, offrirà quindi anche maggiori dettagli sul passato di Ethan.

Ma ci sono anche altre domande senza risposta che il nuovo film deve affrontare: dove Luther (Ving Rhames) è scomparso con l’hard disk contenente un pezzo della malvagia A.I. e perché Jasper Briggs (Shea Whigham) è così intenzionato ad arrestare Hunt. Il fatto che il suo cognome sia lo stesso di Dan Briggs – il fondatore e primo leader della squadra IMF nella serie televisiva originale Mission: Impossible – potrebbe essere già di per sé un indizio. Per avere maggiori certezze rispetto a questi e altri dubbi, non resta che attendere di vedere il film.

Il cast del film

Il cast di Mission: Impossible – The Final Reckoning include molti nomi che ritornano dal cast del precedente film, a partire da Tom Cruise, ancora una volta nei panni della superspia internazionale Ethan Hunt. Anche Simon Pegg e Ving Rhames torneranno, rispettivamente, nei panni di Benji e Luther, due dei più stretti amici e fidati consiglieri di Hunt. Tra gli altri membri del cast del nuovo film figurano anche Vanessa Kirby nel ruolo della Vedova Bianca ed Esai Morales nel ruolo del nuovo cattivo Gabriel, un’oscura figura del passato di Ethan.

Nonostante Mission: Impossible – Dead Reckoning si sia concluso con l’apparente assissinio di Paris, l’interprete Pom Klementieff ha confermato il suo ritorno per Mission: Impossible – The Final Reckoning. Rolf Saxon tornerà a sua volta nel franchise, riprendendo il ruolo dell’analista della CIA William Donloe dal film originale del 1996. Donloe è stato visto l’ultima volta degradato dal Kittridge di Henry Czerny – che tornerà nel nuovo film – e riassegnato a una sottostazione polare in Alaska per il pasticcio di Langley. Confermato anche il ritorno di Hayley Atwell e Angela Bassett.

La data di uscita e il trailer di Mission: Impossible – The Final Reckoning

La data di uscita di Mission: Impossible – The Final Reckoning è fissata al 23 maggio 2025. La prima era stata precedentemente fissata per il giugno 2024, ma è stata posticipata di quasi un anno dalla Paramount per via degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori verificatisi e che hanno rallentato i lavori. Quando il film uscirà in sala, saranno passati 29 anni dall’uscita dell’originale Mission: Impossible, che si colloca tra i franchise d’azione più longevi di sempre. Come Dead Reckoning e i due precedenti film della saga, anche l’ottavo capitolo sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie, storico collaboratore di Cruise.

Con la data di uscita di Mission: Impossible – The Final Reckoning che si avvicina, la Paramount ha di recente rivelato il primo teaser del film in uscita. Intervallato da filmati classici delle vecchie missioni di Ethan Hunt, il teaser mette in evidenza la miriade di location e di acrobazie epiche che costituiranno la maggior parte del film. Sebbene siano stati rivelati pochi dettagli sulla storia, nel teaser si percepisce una nota di malinconia, che suggerisce che The Final Reckoning potrebbe essere qualcosa di più di un titolo accattivante.