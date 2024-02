6 Annette Bening – Nyad – Oltre l’oceano

Pur essendo sempre una grande emozione, per Annette Bening non è la prima trovarsi nella cinquina della categoria Miglior attrice protagonista. Ancor prima di Nyad – Oltre l’oceano, l’attrice statunitense si è aggiudicata il posto nella rinomata sezione per altri film quali il cult American Beauty, La diva Julia – Being Julia e il più recente I ragazzi stanno bene. Forte di una carriera costellata di successi, Bening approda agli Oscar 2024 per aver dato corpo e fisico a Diana Nyad, nuotatrice statunitense che all’età di 64 anni decise di nuotare da Cuba fino alla Florida, trasformandosi – dopo diversi fallimenti – nella prima persona a coprire a nuoto una tratta così lunga e pericolosa senza ricorrere alla gabbia per squali. Nel biopic diretto da Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, Annette Bening regala un’interpretazione fatta di coraggio e determinazione e segue con sentimento e muscolatura il percorso di una sportiva che ha letteralmente fatto la storia.

A emergere è prima di tutto la tenacia di una donna, per un’impresa così complessa che viene affrontata attraverso l’amore per una passione, il nuoto, e che meritava una lente cinematografica sotto cui mostrarsi e una performance degna dell’epicità del racconto. Oltre alla candidatura all’Oscar, Annette Bening ha ricevuto una nomination anche ai Golden Globes e agli Screen Actors Guild Awards. In un’intervista dell’Hollywood Reporter, l’attrice ha anche ammesso che per prepararsi meglio al ruolo, il quale richiedeva un considerevole sforzo fisico e mentale, si è dedicata a sessioni di nuoto di ben otto ore. E quando le riprese sono iniziate ha detto che le controfigure… le ha usate pochissimo!