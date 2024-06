Avengers: Endgame, la cantante Kelly Clarkson difende il film dalle critiche di Letterboxd

Avengers: Endgame possiede ad oggi un punteggio pari al 94% su Rotten Tomatoes, con oltre 550 recensioni. Tuttavia, poiché negli ultimi anni molti critici si sono rivolti contro i film di supereroi, si è assistito a un aumento dei discorsi sulla “stanchezza da supereroi” e a una critica generale, spesso eccessiva, nei confronti di questo genere. Tuttavia, una persona che non intende tollerare che il film del 2019 venga demolito in alcun modo è la cantante e conduttrice di talk show Kelly Clarkson.

In un nuovo video pubblicato sul canale YouTube del Kelly Clarkson Show, la vincitrice di American Idol risponde alle recensioni negative di Letterboxd. Nel caso di Avengers: Endgame, non ne ha voluto sapere. “Chi ha fatto una recensione negativa?” si è chiesta la Clarkson prima di prendere in giro i critici: “Sono solo queste grandi cose epiche della Marvel. Questi grandi film epici sui supereroi. I fan li amano. Non tutto deve essere come Le ali della libertà“.

La recensione si riferiva anche al giudizio negativo di Martin Scorsese sugli adattamenti dei fumetti, al quale Clarkson ha risposto: “Non c’è niente di male nelle giostre dei parchi a tema. La gente ama i parchi a tema!“. Un altro commento prendeva di mira il fatto che la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson mangia un panino al burro di arachidi in una scena, nonostante il film abbia un budget di 350 milioni di dollari o più. La cantante ha risposto: “So di cosa stai parlando, ed è quando tutti i suoi amici sono scomparsi!”.

“Sono spariti! Chi se ne frega di quello che mangia?! Doveva forse mangiare sushi mentre tutti i suoi amici erano spariti? Non lo so!“. “La fine di Endgame è stata un vero capolavoro! Sono tornati tutti! Doctor Strange è incredibile. È stato come br, br, br, br con la magia, e come se tutti fossero arrivati e avessero detto: “Come va, Thanos?”“. Ha concluso Clarkson, condividendo così la sua entusiastica recensione del film. “È stato davvero fantastico. Mi è piaciuto molto“.

La trama e il cast di Avengers: Endgame

Avengers: Endgame è il film del 2019 diretto da Joe Russo, Anthony Russo con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson.

Diretto da Anthony e Joe Russo e ambientato dopo le vicende narrate in Avengers: Infinity War, il film mostra al pubblico come la catastrofica catena di eventi scatenata da Thanos, che ha dimezzato la popolazione dell’universo e colpito il team degli Avengers, spingerà i supereroi rimasti a intraprendere un’ultima azione nello spettacolare capitolo conclusivo di 22 film Marvel Studios.

Prodotto da Kevin Feige, Avengers: Endgame vede Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau e Stan Lee nel ruolo di produttori esecutivi, mentre la sceneggiatura è firmata da Christopher Markus e Stephen McFeely.