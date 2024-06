Emily Blunt protagonista del prossimo film di Steven Spielberg

Come riportato da VarietyVariety, Emily Blunt è in trattativa per recitare nel prossimo film di Steven Spielberg. Il film, come tutte le produzioni di Spielberg, è avvolto nella segretezza, ma si tratta di un “film evento”, quindi si pensa a grandi effetti speciali e un ampio budget. È basato su una storia ideata da Spielberg e vanta una sceneggiatura di David Koepp, autore di Jurassic Park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo . La Universal Pictures distribuirà il film nelle sale il 15 maggio 2026.

Emily Blunt, come noto, è reduce da una nomination all’Oscar per il ruolo della moglie di J. Robert Oppenheimer nel kolossal di Christopher Nolan “Oppenheimer” e da “The Fall Guy“, una commedia d’azione ben accolta dalla critica. L’attrice non è estranea alle grandi produzioni, avendo già recitato in film come “Edge of Tomorrow” (in cui si è scontrata con Tom Cruise) e “Into the Woods“. Blunt ha anche recitato in “A Quiet Place” e ha in alcuni momenti rubato la scena a Meryl Streep in “Il diavolo veste Prada“.

Così come non ci sono dettagli sul film, non ve ne sono neanche per il ruolo che l’attrice andrà ad interpretare nel film di Steven Spielberg. Al momento dell’annuncio del progetto era stato genericamente riportato che il regista intendeva tornare al genere fantascientifico per un “film sugli UFO” anche senza titolo. Con questa prima notizia di casting, segno che il progetto sta andando avanti, non resta a questo punto che scoprire quali altri attori si uniranno al progetto, in vista di poter sapere qualcosa in più sul racconto che offrirà agli spettatori.

I film di fantascienza di Steven Spierlberg

Per un certo periodo, dopo l’uscita di quello che probabilmente rimane il suo film più iconico, Lo squalo, Spielberg è stato praticamente sinonimo di genere fantascientifico, dirigendo film del calibro di E.T. L’extraterrestre, Incontri ravvicinati del terzo tipo, e successivamente A.I. – Intelligenza artificiale, Minority Report e La guerra dei mondi. Il suo ultimo film di fantascienza è stato Ready Player One, uscito nel 2018. Grande maestro e innovatore di questo genere, che ha in ognuna di queste occasioni dimostrato di padroneggiare con grande consapevolezza, Spielberg sembra dunque pronto a tornare tra le stelle.