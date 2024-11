James Gunn sul suo prossimo progetto DCU: “Ho almeno quattro cose diverse che potrei fare”

Il co-CEO dei DC Studios James Gunn non è ancora sicuro di quale progetto DCU dirigerà dopo Superman, ma non gli mancano alcune opzioni.

Parlando con Collider, Gunn ha ribadito di essere molto coinvolto nei prossimi progetti Supergirl: Woman of Tomorrow e Lanterns, ma deve ancora decidere per quale film o serie tornerà dietro la telecamera. “Ho tipo quattro cose diverse che potrei fare, e salterò avanti e indietro tra queste cose”, ha detto Gunn al sito. “Voglio vedere quale mi parla davvero, e quella è quella che farò”. “Una cosa che ho cercato di chiarire alle persone fin dall’inizio […] è che tutto in DC sarà basato sugli sceneggiatori. Finché non avremo una sceneggiatura di cui sono totalmente soddisfatto, quel film non verrà realizzato, non importa cosa sia”, ha aggiunto.

Powered by

Gunn ha diretto gli episodi della seconda stagione di Peacemaker insieme a Brad Anderson (Session 9), Rosemary Rodriguez (The Walking Dead) e Jody Hill (The Righteous Gemstones), e ha anche confermato che sono in discussione “molteplici” altri progetti vietati ai minori, ma la storia è ciò che alla fine determinerà la classificazione.

“Non si tratta di provare per vedere se questa cosa funziona. Si tratta solo di raccontare una storia. Se una storia deve essere vietata ai minori, siamo totalmente d’accordo. Se deve essere PG, PG-13 o G, non mi interessa: qualunque cosa sia degna della storia, è quello che faremo.”

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn con David Corenswet

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.