Sadie Sink, star di Stranger Things, sarebbe in lizza per interpretare Jean Grey nel MCU

Jeff Sneider (tramite il podcast The Hot Mic e la sua newsletter The InSneider) ha riferito che Sadie Sink (Stranger Things, The Whale) sarebbe l’attuale favorita per l’ambitissimo ruolo di Jean Grey nel Marvel Cinematic Universe, che potrebbe debuttare nel 2026 in Avengers:Doomsday. Sneider sottolinea che il tutto è ancora all’inizio del processo, quindi le cose potrebbero sempre cambiare con l’aumento del casting per Doomsday e/o Secret Wars, ma è molto fiducioso nella sua fonte.

Questo potrebbe quindi assolutamente essere il primo assaggio di ciò che Kevin Feige e compagnia stanno preparando per il loro film sugli X-Men, e sembra che stiano puntando su alcuni dei personaggi chiave. Anche se non è stato confermato, è probabile che i fratelli Russo siano coinvolti in questo casting e hanno un curriculum piuttosto solido quando si tratta di trovare nuovi entusiasmanti talenti, avendo già avuto un ruolo nel casting di Tom Holland come Peter Parker/Spider-Man in Captain America: Civil War.

Sneider ritiene inoltre che i Marvel Studios potrebbero puntare a un’uscita del reboot di X-Men alla fine del 2027, collocando presumibilmente il film nella data del 5 novembre 2027 che lo studio ha già prenotato. In questo modo il lancio del film avverrebbe solo sei mesi dopo Avengers: Secret Wars, quindi, se la notizia si rivelerà esatta, sembra che i Marvel Studios siano intenzionati a lanciare la saga dei mutanti molto prima del previsto.

Dove rivedremo prossimamente Sadie Sink?

Prima di prendere eventualmente parte al MCU, Sadie Sink tornerà a far parte del cast principale di Stranger Things per combattere contro Vecna (Jamie Campbell Bower) per l’ultima volta. Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo) e Max (Sadie Sink) non lasceranno che Eleven affronti da sola la sfida più grande della sua carriera. Il destino del mondo sarà in gioco quando l’eroe della storia e Vecna si incroceranno ancora una volta. E sullo sfondo incombe il mistero di come il dottor Brenner possa tornare. È stato preparato il terreno per la conclusione della serie di maggior successo nella storia di Netflix.

L’ultima stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il prossimo anno.