Superman: il cast parla dei costumi, dei cattivi e di dove si trova “casa”

Quest’anno il Natale è arrivato in anticipo con la pubblicazione del primo teaser trailer di Superman (potete rivederlo cliccando qui). Il trailer ci ha dato sicuramente molto da discutere in vista delle feste e il cast del film ha ora parlato di ciò che ci si può aspettare dal film. Per l’Uomo d’Acciaio in persona, David Corenswet, Superman consisteva nell’abbracciare la presunta ingenuità dell’eroe e nell’esplorare ciò che questo significa per lui come supereroe. “Sono sempre stato tagliato fuori dal dramma quando ero a scuola”, ha detto l’attore a Variety. “Non ho mai avuto la sensazione di conoscere i pettegolezzi eccitanti e succosi che accadevano”.

“Per questo motivo, ho sempre visto le persone come la versione migliore di loro stessi – non credo in modo terribilmente ingenuo”. “Molte persone considerano Superman un personaggio ingenuo, e in realtà si tratta solo di una cecità nei confronti delle piccole imperfezioni e delle piccole cose sciocche che ci coinvolgono come persone”, ha continuato Corenswet. “A me tendono a sfuggire, e credo che a Superman sfuggano anche quelle, ed è questo che lo spinge a guardare con fermezza e determinazione al bene e alla speranza”, conclude l’attore.

Anche se Nicholas Hoult interpreta il cattivo in Superman, spera ancora che i fan possano vedere nel personaggio “intelligente e spietato” più di quanto non sembri all’inizio. “Deve superare Superman su certi livelli, perché non può eguagliarlo su altri”, ha detto Hoult. “Ma c’è anche qualcosa in questo personaggio, spero, dal mio punto di vista, in cui anche se forse non sei d’accordo con il suo processo, puoi capire da dove viene e perché ciò che sta spingendo come ideologia è forse meglio per l’umanità”.

Rachel Brosnahan descrive invece Lois Lane come un personaggio che “si evolve per adattarsi a ciò che significherebbe essere un’intrepida giornalista di ogni generazione o di ogni decennio in cui viene presentata”. Ha aggiunto: “A causa della sua professione, ma anche per quello che è, mette in discussione tutto. Cerca di vedere dietro ogni angolo. E questo è il modo in cui affronta il mondo”.

Come ci si poteva aspettare, si è subito parlato del costume del personaggio principale. A causa del lungo processo di progettazione, Corenswet dice che non c’è stato un momento in cui l’ha indossato per la “prima volta”. Tuttavia, osservare le reazioni degli altri si è rivelato ancora più speciale. “Non mi sentivo Superman, ma è stato davvero incredibile guardare i miei compagni di cast e i membri della troupe. Li hai visti assistere a questo spettacolo. E poi la cosa più bella è vedere i bambini che lo vedono. Non c’è niente di simile”.

Secondo Hoult, “quando ho visto David in costume, ero in soggezione. Odio ammettere che mi ha fatto sentire caldo e confuso. C’era una scena in cui lui volava sul set e io avevo un piccolo sorriso privato sul viso. Poi mi sono girato e ho visto tutti gli altri nella stanza con la stessa espressione sul viso mentre lo guardavano”.

Anche ComicBook.com ha anche incontrato il cast e ha chiesto a Corenswet dove si trova casa per Superman. Nel trailer, un Uomo d’Acciaio insanguinato e picchiato si schianta sulla neve e dice a Krypto di portarlo “a casa”. “Dirò questo”, ha esordito l’attore, “nel trailer si vede Krypto che mi trascina nella neve. Pensate che mi trascinerà nella neve fino in Kansas?”. Come previsto, è probabile che si tratti della Fortezza della Solitudine.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro”, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione dell’Uomo d’Acciaio, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.