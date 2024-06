Superman: Brandon Routh offre consigli sul ruolo a David Corenswet

Probabilmente è giusto dire che Superman Returns di Bryan Singer non fu molto apprezzato dai fan quando arrivò nelle sale nel 2006, ma molti concordano sul fatto che Brandon Routh fece un buon lavoro nel ruolo di Clark Kent/Superman. L’accoglienza tiepida del film portò alla cancellazione del sequel previsto, ma Routh avrebbe poi avuto l’opportunità di interpretare nuovamente l’Uomo d’Acciaio molti anni dopo, nella versione Kingdom Come del leggendario eroe della DC Comics, per l’evento televisivo Crisis on Infinite Earths della CW.

Questa apparizione ha probabilmente segnato l’ultima volta di Routh nell’iconico costume rosso e blu, ma l’attore ha spesso parlato del suo amore per Superman e ha chiaramente una forte consapevolezza di ciò che lo ha reso un personaggio così popolare e duraturo nel corso degli anni. Ora, Routh è stato ospite di un panel all’ACE Superhero Comic Con 2024 e gli è stato chiesto se avesse qualche consiglio da dare al prossimo attore che si calerà nel ruolo, David Corenswet.

“Credo che la cosa più importante per me riguardo a Superman sia riconoscere sempre i superpoteri non fisici che ha. Può risultare smielato riferirsi alla storia di ‘insegnare a un uomo a pescare’, ma letteralmente è così che la vedo io, ed è molto adatto a riguardo. Se salvate le persone sempre e ovunque, forse non impareranno mai a salvarsi da sole. Questo non significa che non le salvi, ma solo che l’insegnamento, la personalità, l’aspetto, la comunicazione umana, la comprensione che Superman può darci dell’inclusione“.

“Per me Superman è amore puro, non giudica“, ha proseguito Routh. “Deve fare delle scelte difficili e impedire alle persone di fare cose cattive, ma il mio obiettivo per Superman è che sia l’uomo che tutti possono essere… magari senza tutti i voli e tutte le altre cose. Ma è un esempio, il meglio dell’umanità, e potrebbe insegnarci a farlo, non solo con le sue azioni, ma chiamando fuori la verità“.

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.