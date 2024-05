6 attori che sono tornati a ruoli di supereroi che odiavano (e perché)

6 Dave Bautista – Drax

La star di Aquaman, Jason Momoa, era originariamente in lizza per interpretare Drax nel MCU, ma il ruolo è andato a Dave Bautista (meglio conosciuto come Batista nella WWE), attore di wrestling professionista.

L’attore ha rubato la scena sia in Guardiani della Galassia che in Avengers, ma mentre noi tutti abbiamo apprezzato l’ilarità che ne è derivata, Dave Bautista non l’ha fatto. Ha dichiarato che è stato un “sollievo” terminare il suo tempo come eroe nel Vol. 3 e ha ammesso: “Non è stato tutto piacevole. È stato difficile interpretare quel ruolo… Non so se voglio che Drax sia la mia eredità: è un’interpretazione sciocca e voglio fare cose più drammatiche“.

In seguito ha definito la sua uscita dal MCU “perfetta“, ma ha detto che i Marvel Studios hanno lasciato cadere la palla sul personaggio e sulla trama più seria che ci era stata promessa quando il Distruttore aveva giurato di vendicare la morte di sua figlia uccidendo Thanos .

A un certo punto, i Marvel Studios e James Gunn hanno riconosciuto che Dave Bautista aveva delle doti comiche e hanno scelto di incasellare il personaggio. Di conseguenza, Dave Bautista ha continuato a tornare in un ruolo che lo ha sempre più disilluso e frustrato.