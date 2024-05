Avengers: le 10 citazioni più sottovalutate dei film sui Vendicatori, in ordine di importanza

10 “Questo va oltre le tue possibilità, uomo di metallo. Loki affronterà la giustizia asgardiana”.

The Avengers

Thor, come film e come personaggio, ha più o meno lanciato la carriera di Chris Hemsworth, anche se c’è voluto un po’ di tempo prima che tutti gli si affezionassero, vista la serietà stucchevole del debutto del personaggio nel MCU. Tuttavia, è stato un film importante per la preparazione di The Avengers, in quanto ha introdotto non solo un membro fondamentale della squadra, ma anche il cattivo principale del primo film dei Vendicatori: 67, il fratello di Thor.

The Avengers del 2012 ha costruito bene la loro dinamica e ha fatto anche un po’ del lavoro di base necessario per umanizzare Thor come personaggio, visto che è un dio letterale e tutto il resto. L’umorismo era un buon modo per raggiungere questo obiettivo, e Thor che chiama Iron Man “uomo di metallo” è una battuta sottovalutata e divertente, che si perde in una sequenza d’azione movimentata ed emozionante, oltre a essere messa in ombra dalla battuta più memorabile di Tony Stark su “Shakespeare nel parco“.