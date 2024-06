The Bear – stagione 2, recap: Cosa ricordare prima di guardare The Bear – stagione 3

Quando si parla di grande televisione, forse non è la prima rete che viene in mente, ma FX ha fatto faville negli ultimi cinque anni, con serie di successo come Dave, Atlanta, Fargo e Shōgun. FX ha lanciato The Bear nel 2022 ed è diventata rapidamente una delle sue serie più popolari. The Bear segue lo chef Carmine Berzatto (Jeremy Allen White) e la sua famiglia dopo la morte del fratello.

La prima stagione racconta la storia straziante dei tentativi di Carmine di salvare il ristorante Chicago Beef mentre elabora la morte di Mikey (Jon Bernthal). La stagione 1 di The Bear è stata una montagna russa di emozioni e la stagione 2 ne ha seguito l’esempio. Quando il pubblico ha visto per l’ultima volta Carmy e il suo staff di cucina, il “Chicago Beef” stava chiudendo, con la promessa che un nuovo ristorante, The Bear, avrebbe preso il suo posto. Mentre la prima stagione segue un gruppo di chef che cerca di salvare un’attività in via di estinzione, la seconda segue i loro tentativi di reinventare quell’attività in qualcosa di migliore.

La seconda stagione di The Bear divide il cast

Il fascino principale della prima stagione derivava da un gruppo di personalità diverse che si scontravano tra loro, nel bene e nel male. La seconda stagione abbandona completamente questa premessa fin dall’inizio, scegliendo invece di separare i personaggi e di concentrarsi sul racconto di storie più intime e mirate su ognuno di loro. Mentre Carmy e Syd (Ayo Edebiri) sviluppano un nuovo menu, inviano il resto dello staff in vari ristoranti in America e in Europa per migliorare le loro abilità culinarie.

Questa decisione ha portato ad alcuni degli episodi più iconici della serie. Marcus (Lionel Boyce) lascia a malincuore la madre malata a Chicago per andare a studiare in un ristorante di Copenaghen, che è fortemente sottinteso essere il famosissimo Noma. Marcus si allena con Luca (Will Poulter), che condivide la sua storia di formazione per diventare il “migliore” del settore. Luca spiega come abbia lottato per accettare di non poter competere con un vecchio rivale in cucina, ma l’accettazione di questa dura verità gli ha permesso di diventare migliore di quanto avesse mai pensato.

Anche Richie (Ebon Moss-Bachrach) vive un viaggio emotivo particolarmente memorabile nel settimo episodio. Carmy manda Richie in scena in un ristorante stellato di Chicago. Richie è bloccato a lucidare forchette e scopre che la sua ex moglie si sta risposando. Nel momento più basso, il ristorante costringe Richie a superare il suo ego e ad abbandonare la sua mentalità malsana di essere troppo vecchio per ricominciare. Richie subisce la più grande trasformazione di tutti i personaggi della serie, diventando un ottimo padrone di casa e un ottimo cameriere, e impara dalla chef Terry (Olivia Colman) che non si è mai troppo vecchi per ricominciare, adottando il suo mantra che “ogni secondo conta”.

Questo episodio rivela anche che lo chef rivale di Luca era in realtà Carmy, e che i due hanno lavorato sotto lo chef Terry, fornendo ulteriori informazioni sulle origini di Carmy come chef. Ebra (Edwin Lee Gibson) e Tina (Liza Colón-Zayas) vanno a scuola di cucina, ma Ebra fatica ad adattarsi al drastico cambiamento. Mentre tutti gli altri sembrano aver migliorato le loro abilità in cucina, Ebra avrà bisogno di un episodio unico nella terza stagione per affrontare il suo conflitto.

Il conflitto di Carmy si risolve nel finale di stagione. Dopo aver trascurato di riparare la serratura della cella frigorifera, finisce per rimanere bloccato nel freezer durante la serata di apertura. L’Orso perde il suo capo cuoco nel momento più importante, costringendo Carmy a rivedere le sue priorità. Tuttavia, avendo inizialmente mandato il personale in formazione, il ristorante gestisce piuttosto bene il servizio senza Carmy. Richie si fa avanti, mettendo in campo tutte le sue nuove capacità insieme a Syd e al resto della cucina, e la serata di apertura è un successo.

Carmy si ritira nel suo vecchio io, decidendo che la sua relazione è stata un errore e che deve concentrarsi sul ristorante. Lo spiega a Tina mentre è intrappolato nella cabina, senza rendersi conto che Tina è stata distratta. Claire entra in cucina e sente tutto quello che lui dice, mettendo bruscamente fine alla loro relazione. Ancora una volta, Carmy rifiuta di essere felice, un conflitto che probabilmente si protrarrà anche nella terza stagione.

Carmy non è l’unico personaggio con problemi relazionali nella seconda stagione. Mentre sembrava che tra Marcus e Syd stesse nascendo una storia d’amore, quando Marcus le chiede finalmente di uscire, Syd rifiuta bruscamente. Questo provoca una strana tensione tra i due che si ripercuote sulla loro performance al ristorante. Syd e Marcus si trovano in una situazione molto imbarazzante alla fine della stagione, quindi sarà interessante vedere come si riprenderanno da questa situazione andando avanti.

La storia della famiglia Berzatto

La seconda stagione è stata ricca di camei sorprendenti, da Will Poulter e Olivia Colman a Gillian Jacobs a Joel McHale. Il travolgente episodio natalizio “Pesci” introduce la famiglia Berzatto allargata e ricca di star. Jamie Lee Curtis interpreta Donna, una madre alcolizzata ed emotivamente violenta e la matriarca dei Berzatto, insieme a Sarah Paulson, Gillian Jacobs, John Mulaney e Bob Odenkirk. Anche Jon Bernthal è tornato a vestire i panni di Mikey in questo episodio, che torna indietro di 5 anni per esplorare i retroscena tossici della famiglia di Sugar (Abby Elliott) e Carmy. Donna torna più avanti nella stagione, afflitta dai sensi di colpa per come ha trattato i suoi figli, e Stewie (Chris Witaske) condivide con lei un momento emozionante mentre cerca di riconciliare la loro famiglia.

La comprensione del rapporto tra Sugar e sua madre potrebbe essere importante per la terza stagione. Sugar è l’ancora emotiva che tiene unita la famiglia e, con il bambino che nascerà a breve, è probabile che sia preoccupata di ripetere gli errori della madre nella sua vita. Le foto dietro le quinte della terza stagione mostrano il cast che fuma fuori da una chiesa, vestito in giacca e cravatta, il che potrebbe far pensare a un episodio ambientato durante il battesimo del neonato di Sugar e Stewie. D’altra parte, potrebbe anche alludere a un funerale, ma probabilmente non di qualcuno del cast immediato, dato che tutti i personaggi sembrano presenti. Il tempo ci dirà quali altre sorprese saranno in serbo per lo staff di The Bear quando verrà presentata la terza stagione.

Tutti i 10 episodi della terza stagione di The Bear saranno disponibili in streaming su Disney+ il 27 giugno negli USA. In Italia non ha ancora una data di uscita.