Creature Commandos: il finale offre una grande rivelazione su Batman

Abbiamo molto di cui discutere dopo aver visto il finale di Creature Commandos (potete trovare il nostro riassunto qui), ma una battuta apparentemente casuale include un’importante rivelazione sul Batman del DCU, potenzialmente chiudendo la porta alla possibilità che Robert Pattinson diventi il Batman ufficiale di questo franchise oltre che dei film diretti da Matt Reeves. Nel penultimo episodio della serie animata, infatti apprendiamo che il Dottor Phosphorus è stato creato dopo un incontro con il mafioso di Gotham City, Rupert Thorn.

Deciso a vendicarsi, Phosphorus si scatena uccidendo Thorn e gli uomini che avevano ucciso sua moglie e suo figlio. In questo modo prende il controllo dell’impero criminale del cattivo prima di essere catturato da Batman (un confronto che, purtroppo, non è stato riprodotto sullo schermo). Il periodo di comando di Phosphorus non può essere durato a lungo: forse settimane, mesi o un anno o due al massimo. Tuttavia, dopo quella serie di omicidi è ovviamente entrata rapidamente nel radar di Batman.

Quindi, quando nel finale Phosphorus dice che sono passati quindici anni dalla sua trasformazione, possiamo tranquillamente supporre che sia passato più di un decennio da quando Batman ha catturato il cattivo e lo ha messo a Belle Reve. The Batman, invece, si svolge nell’“Anno Due” della carriera di vigilante del Crociato incappucciato, quindi l’unico modo in cui Pattinson può entrare nel DCU è se è invecchiato in modo significativo. D’altra parte, i film di Matt Reeves potrebbero esplorare gli anni formativi di Batman prima che Gunn faccia interpretare all’attore una versione più vecchia dell’eroe nel DCU.

Anche se sarebbe abbastanza facile per i DC Studios ritrattare una battuta di circostanza in una serie televisiva animata, ha senso che il Batman del DCU abbia 40 o 50 anni, soprattutto se avrà un figlio. Tuttavia, anche se sembra molto più giovane, Pattinson ha 38 anni ed è abbastanza grande per essere il padre di Damian Wayne, 10 anni. Quindi, per ora, la porta rimane socchiusa. “Come tutti sanno, il Batman di The Brave and the Bold apparterrà al nuovo universo DC”, ha però dichiarato il regista di The Brave and the Bold, Andy Muschietti, in una recente intervista. “È abbastanza ovvio che il Batman di Matt Reeves non fa parte di questo nuovo universo”.

Il cast di Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, è stata trasmessa in streaming su Max e ha come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprende il suo ruolo in Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore. Al momento non è noto quando la serie sarà trasmessa anche in Italia.