Kathryn Hahn conferma che Vision concluderà la trilogia di WandaVision

Lunedì sono state annunciate le candidature ai Golden Globe del prossimo anno e la star di Agatha All Along, Kathryn Hahn, ha ricevuto una nomination per la “Migliore interpretazione femminile in una serie televisiva – musical o commedia” dopo il suo ritorno nei panni di Agatha Harkness nella serie Disney+. Si tratta della sua prima nomination ai Golden Globe e di un altro importante riconoscimento mainstream per un progetto del MCU.

La serie Disney+ si è però conclusa con la morte di Agatha e il suo rapido ritorno come fantasma, che ora si unirà a Billy Maximoff per ritrovare il suo fratello gemello, Tommy Maximoff (noto ai fan dei fumetti come il Giovane Vendicatore, Speed). Tuttavia, Marvel Television non ha rivelato quando e dove la storia continuerà. Parlando con Variety, la Hahn si è aperta sul suo possibile ritorno e le è stato chiesto se pensa che la nomination spingerà i Marvel Studios a realizzare la seconda stagione di Agatha All Along.

Powered by

“Sì, speriamo. So che chiunque del cast sarebbe entusiasta di partecipare”, ha detto Kathryn Hahn. “È stata una delle esperienze più difficili, che hanno creato una congrega e che hanno nutrito la mia vita creativa. Quindi, so che tutti noi saremmo assolutamente entusiasti”. “Abbiamo sempre pensato a una trilogia con lo show ‘Vision’, ma chi lo sa? Laggiù sono molto rigidi. Non ho sentito nulla”.

Jac Schaeffer, showrunner di WandaVision e Agatha All Along, era stato inizialmente incaricato di supervisionare Vision, ma da allora la serie è stata affidata a Terry Matalas di Star Trek: Picard. Di conseguenza, si pensa che il focus della serie sia cambiato e che la storia di Agatha e Billy possa continuare altrove. C’è però sempre la possibilità che i piani rimangano quelli originali e che dunque Vision possa essere un buon posto per far ricomparire in scena la Agatha Harkness di Kathryn Hahn.

CORRELATE:

Cosa sappiamo su Vision?

Vision, la cui produzione dovrebbe iniziare in Inghilterra nel 2025, è il primo nuovo show live-action della Marvel in quasi due anni. Brad Winderbaum, responsabile di Marvel per lo streaming, la televisione e l’animazione, ha dichiarato a Variety a maggio che l’azienda ha iniziato a passare a un “approccio più tradizionale” alla produzione televisiva dopo il lancio iniziale dei suoi contenuti in streaming, che lo studio ha realizzato secondo un modello a caratteristiche.

All’inizio di quest’anno abbiamo scoperto che la serie è stata resa ufficiale e che il produttore esecutivo di Star Trek: Picard, Terry Matalas, è stato nominato showrunner. La serie è attualmente in programma per il 2026. Paul Bettany riprenderà il suo ruolo di tragico sintetizzatore del MCU e la storia dovrebbe essere incentrata su “Visione fantasma che esplora il suo nuovo scopo nella vita”.

Il finale di WandaVision ha rivelato che il Visione con cui abbiamo passato il tempo nel corso della stagione era in realtà uno dei costrutti di Wanda, ma il vero “Visione Bianco” era stato ricostruito dallo S.W.O.R.D. e programmato per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si allontana verso parti sconosciute verso la fine dell’episodio dopo aver dichiarato di essere la “vera Visione”.