Avengers: Doomsday, nuovi dettagli su Dottor Destino e sui piani per gli Spider-Man

Dopo la notizia che Chris Evans si è unito al cast di Avengers: Doomsday, l’interesse per il film è aumentato rapidamente. Il Multiverso apre le porte a infinite possibilità e con il Dottor Destino che prende il posto di Kang il Conquistatore, siamo tutti ansiosi di saperne di più sull’uscita del 2026. Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, Doctor Strange è “al 60%” il motivo per cui “c’è una Secret Wars”. Abbiamo già visto i danni che le sue Varianti hanno fatto al Multiverso e possiamo solo supporre che qualsiasi cosa abbiano fatto lui e Clea (il personaggio di Charlize Theron) non abbia aiutato molto la situazione.

Per quanto riguarda l’altro 40%, lo scooper indica Spider-Man, Scarlet Witch, Loki e il Dottor Destino. I piani originali prevedevano che gli eroi più potenti del Multiverso si scontrassero con le varianti di Kang in Avengers: The Kang Dynasty, ma con Destino ora in primo piano, cosa dobbiamo aspettarci dal cattivo interpretato da Robert Downey Jr? “Il consiglio più grande che posso dare a tutti [in questo momento] in vista di questi film è di cancellare praticamente tutto quello che pensate di sapere sul Dottor Destino”, dice Perez.

Powered by

“Sì, Destino è un cattivo enorme nei fumetti e nei media, ma gli faranno il trattamento Thanos”. “Sarà presentato come l’antagonista dei Vendicatori, certo”, ha continuato. “Ma il modo in cui lo faranno farà sembrare che Destino abbia un senso in quello che sta facendo. Tanto che ci si chiederà se Destino sia il cattivo o se sia effettivamente l’eroe”. Ha poi aggiunto che le storie dei rispettivi Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield “finiranno nei prossimi 3 anni”, aggiungendo: “Non ci saranno film da solisti per loro”.

Infine, ha condiviso i nomi di sei attori e personaggi che dovremmo aspettarci di vedere in Avengers: Doomsday accanto a Evans, Benedict Cumberbatch e Tom Holland:

Brie Larson nel ruolo di Captain Marvel

nel ruolo di Captain Marvel Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan

nel ruolo di Kamala Khan Chris Hemsworth nel ruolo di Thor

nel ruolo di Thor Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner

nel ruolo di Bruce Banner Paul Rudd nel ruolo di Ant-Man

nel ruolo di Ant-Man Benedict Wong nel ruolo di Wong

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.

CORRELATE: