In un’intervista con EW, Taika Waititi, regista e sceneggiatore di Thor: Love and Thunder, ha approfondito alcuni dettagli sul film riguardanti il personaggio di Valchiria, interpretato da Tessa Thompson e che, in Avengers: Endgame, avevamo lasciato a regnare su Nuova Asgard.

Il personaggio, che fino a questo momento è stato noto come una guerriera formidabile e una testa calda, avrà ora a che fare con una serie nuova di incombenze e problemi. Ecco cosa ha detto il regista il merito:

“Lei avrà a che fare con un sacco di cose che nessuno ti dice quando dovresti governare un regno, ad esempio avere a che fare con i problemi legati alle infrastrutture o capire come funziona l’economia di un paese o come accogliere i delegati di altri paesi. Quindi, lei passa un sacco di tempo non a combattere, e le sue nuove battaglie sono imparare ad avere a che fare con il governare le persone.”

Thor: Love and Thunder è il quarto capitolo sulle avventure del Dio del Tuono nel MCU, ma ad impugnare il Mjolnir stavolta sarà Jane Foster, interpretata di nuovo da Natalie Portman, come confermato sabato durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con. L’uscita nelle sale è fissata invece al 6 Luglio 2022.

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Taika Waititi tornerà alla regia di Thor: Love and Thunder, un film dei Marvel Studios dopo Thor: Ragnarok, così come Chris Hemsworth e Tessa Thompson riprenderanno i rispettivi ruoli di Thor e Valchiria dopo l’ultima apparizione in Avengers: Endgame. Nel cast anche Christian Bale nei panni del villain Gorr il Macellatore di Dei, e Russell Crowe in quelli di Zeus. L’ispirazione del progetto arriva dal fumetto “The Mighty Thor”, descritto da Waititi come “la perfetta combinazione di emozioni, amore, tuono e storie appassionanti con la prima Thor femmina dell’universo“.