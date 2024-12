Superman: il regista parla dello status dei metaumani nel DCU e della JUSTICE LEAGUE che non esiste ancora

Con il lancio di Creature Commandos su Max questa settimana, c’è una grande eccitazione intorno a quello che promette di essere il nostro primo sguardo al nuovo DCU.

Anche se Superman sarà la vera piattaforma di lancio di questo reboot, James Gunn ha insistito sul fatto che i progetti animati saranno altrettanto importanti di quelli live-action. Questo rende Creature Commandos una visione essenziale, soprattutto perché si prevede che i personaggi passeranno da un medium all’altro.

“Abbiamo parlato di tutti questi personaggi in live-action e di come li faremmo, se li facessimo, in live-action”, ha dichiarato il regista a The Hollywood Reporter. “Non voglio svelare alcun segreto, ma in Superman utilizziamo una tecnologia completamente nuova per questo genere di cose. Quindi sapremmo esattamente come fare G.I. Robot”.

È un’osservazione molto intrigante, soprattutto perché non siamo sicuri al 100% di quale personaggio richieda una tecnologia simile a quella di G.I. Robot. L’unico che ci viene in mente è l’Ingegnere, anche se è più umano che robot, almeno in base a quanto mostrato nelle foto del set.

Per quanto riguarda la coerenza tra live-action e animazione, Gunn ha parlato dello status quo del DCU e di ciò che questo significa per i supereroi del mondo.

“Tutto è molto coerente in termini di politica del mondo e di dove si trova il mondo e cosa sta succedendo; chi sono i metaumani al potere, chi sono i metaumani non al potere; chi sono gli intermediari del potere, chi non sono gli intermediari del potere ”, ha spiegato. “Ne vediamo un assaggio qui, ma ne vediamo di più in Superman e Peacemaker”.

Cosa ha detto James Gunn sulla Justice League?

In un altro punto dell’intervista, Gunn ha rivelato che, in questo mondo, la Justice League “non esiste ancora”. Sappiamo che Maxwell Lord ha una squadra di eroi a sua disposizione, ma non è detto che si tratti di una qualsiasi iterazione di quella squadra (la teoria prevalente finora è che si tratti della Justice League International aziendale).

Il boss dei DC Studios si è anche impegnato a esplorare le dinamiche tra gli attori che lavorano nell’animazione, rivelando che Indira Varma e Zoë Chao, Frank Grillo e David Harbour, e Grillo e Maria Bakalova sono stati tutti accoppiati in cabina di registrazione in un momento o nell’altro.

“Ci sono queste coppie in tutto lo show, ed era importante che ci fosse energia tra di loro in modo che non si leggesse come la solita cosa con una battuta, una battuta, una battuta, una battuta. Volevamo che ci fosse davvero questa energia conversazionale, un botta e risposta, e Indira e Zoë hanno aggiunto piccole cose in seguito per tenerlo vivo e farlo sembrare reale. Per noi è stato importante fin dall’inizio mantenere questo stile naturalistico”.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.