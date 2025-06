Avengers: Doomsday, Chris Evans si dice triste per non essere stato “invitato alla festa”

Verso la fine dell’anno scorso, The Wrap ha riportato che Chris Evans sarebbe tornato nell’MCU per Avengers: Doomsday dei Marvel Studios. I fan si aspettavano comunque che Evans interpretasse Steve Rogers in Avengers: Secret Wars, ma è stato bello avere finalmente la conferma che la Sentinella della Libertà originale sarebbe tornata in azione.

Non era la prima volta che sentivamo parlare di un ritorno di Evans nel ruolo, e da allora sono circolate alcune intriganti voci sulla versione di Rogers che interpreterà nel film. Ciononostante, l’attore ha sempre smentito le voci, e continua a farlo!

Chris Evans ha recentemente affermato di essere “felicemente in pensione” e di non avere alcuna intenzione di riprendere il suo ruolo più famoso. Durante una nuova intervista con Screen Rant, la star di Materialists è rimasta irremovibile sul fatto che non tornerà, pur ammettendo di essere dispiaciuto di perdersi “la festa”.

“Voglio dire, è triste essere via. È triste non essere di nuovo con la band, ma sono sicuro che stanno facendo qualcosa di incredibile, e sono sicuro che sarà molto più difficile quando uscirà e ti sentirai come se non fossi stato invitato alla festa”.

L’ultima volta che abbiamo visto Rogers, aveva consegnato il suo iconico scudo al suo amico Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver deciso inizialmente di rimanere nel passato e vivere la sua vita con Peggy Carter (Hayley Atwell) in Avengers: Endgame. Avevamo dato per scontato che, se Evans fosse tornato nell’MCU, avrebbe interpretato una variante del Multiversale, ma non è l’unica possibilità.

Chris Evans è apparso nei panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, in Deadpool e Wolverine, e si vocifera che potrebbe non aver ancora concluso il suo vecchio ruolo ne I Fantastici Quattro (si ritiene che abbia girato qualcosa per I Fantastici Quattro: Gli Inizi).

Abbiamo anche sentito dire che Evans interpreterà effettivamente Nomad. Sebbene diversi personaggi abbiano ricoperto questo ruolo nei fumetti, il nome era stato originariamente introdotto come un’identità alternativa adottata da Steve Rogers dopo aver abbandonato il costume e il titolo di Capitan America.

Se questo è vero, resta da vedere quale versione di Rogers indosserà i panni di Nomad nel film. È altamente improbabile che sia l’originale (a meno che non abbia davvero intensificato il suo regime di ginnastica), quindi una variante proveniente da un’altra linea temporale/realtà ha più senso.

Si è ipotizzato che Doomsday potrebbe introdurre una nuova squadra di “Avengers Malvagi”, che potrebbe potenzialmente vedere Nomad unire le forze con il Dottor Destino di Robert Downey Jr. e alcune altre varianti. D’altra parte, forse Evans sta dicendo la verità e non lo rivedremo più nei panni di Rogers (le scommesse sono aperte!).

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.