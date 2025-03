Jack Ryan – L’iniziazione: la spiegazione del finale del film

Jack Ryan – L’iniziazione, come il precedente adattamento Al vertice della tensione (dove il personaggio era interpretato da Ben Affleck), presenta intenzionalmente un Jack Ryan più giovane, interpretato stavolta da Chris Pine, senza però l’esperienza e la gravitas sale e pepe di Alec Baldwin o Harrison Ford, primi interpreti del personaggio al cinema. Nel film, Ryan è un agente della CIA di basso livello che, dopo aver scoperto una cospirazione terroristica guidata dal miliardario russo Viktor Cherevin (Kenneth Branagh, che ha curato anche la regia del film), si trova a schivare assassini, a visitare Mosca e a inseguire minacce di bombe.

Ma a differenza dei precedenti lungometraggi dedicati al personaggio dei romanzi di Tom Clancy, questo thriller di spionaggio del 2014 doveva essere un vero e proprio reboot della popolare serie cinematografica. Si tratta infatti della prima pellicola dedicata al personaggio ad essere basata su un sceneggiatura originale, firmata da David Koepp, e non tratta dai romanzi di Clancy. Tale novità era giustificata proprio dal fatto che il film era stato pensato come un vero e proprio riavvio che esplora le origini del personaggio e la sua evoluzione come agente dei servizi segreti. Ciò ha così permesso di dar vita ad una storia nuova, come anche all’inserimento di nuovi personaggi.

A questo capitolo, tuttavia, non sono seguiti ulteriori capitoli e alla fine il personaggio è stato riproposto come protagonista dell’omonima serie di Prime Video, dove ad interpretarlo è subentrato John Krasinski. Nonostante le ovvie intenzioni di lanciare una nuova serie, infatti, i deludenti risultati al botteghino e le reazioni contrastanti della critica hanno fatto sì che Jack Ryan – L’iniziazione non ottenesse alcun seguito. In questo articolo, analizziamo però come il finale del film ha risolto la sua trama terroristica, preparando al contempo dei sequel che, però, non sono mai stati realizzati.

Jack Ryan sventa il complotto di Cherevin per distruggere l’economia

Nel finale, Jack Ryan entra nei file di Cherevin e scopre che l’oligarca sta usando suo figlio, Aleksandr, come agente dormiente per distruggere l’economia statunitense, già vulnerabile a causa delle sue manovre finanziarie con Cina e Giappone. Il piano è dunque quello di colpire Wall Street con un ordigno esplosivo e mettere in ginocchio l’America. L’agente della CIA si precipita dunque a New York e individua Aleksandr. Dopo un violento inseguimento e uno scontro fisico, Ryan riesce infine a dirottare l’auto contenente la bomba e la fa precipitare nell’East River.

La detonazione nel fiume uccide Aleksandr, mentre Ryan riesce a fuggire, senza riportare danni, come accade nella maggior parte dei film di Jack Ryan. Di conseguenza, Cherevin viene giustiziato dai suoi cospiratori per il suo fallimento e Jack Ryan è libero di sposarsi con la sua fidanzata Cathy (Kiera Knightley) e viene elevato di livello all’interno dell’agenzia. Le scene finali del film vedono Ryan alla Casa Bianca con il suo superiore Harper (Kevin Costner), che si presenta ufficialmente al Presidente. A tutti gli effetti l’inizio di una promettente carriera dunque, che avrebbe dovuto essere esplorata con ulteriori film.

I sequel mai realizzati di Jack Ryan – L’iniziazione

In definitiva, il finale di Jack Ryan – L’iniziazione doveva aprire la porta a ulteriori sequel con Chris Pine. Non solo il giovane agente si sposa e si confida con Cathy, cambiando il suo status nella vita privata, ma le azioni eroiche di Ryan hanno cambiato il corso della sua carriera e lo hanno portato alla Casa Bianca. All’inizio, Harper gli dice che “non sei più solo un analista. Ora sei operativo”, e parte dell’arco narrativo di Ryan nel film consiste proprio nell’abbracciare pienamente questa realtà. Quando dà il suo nome al Presidente, è sulla buona strada per diventare la figura sicura ed eroica che abbiamo conosciuto in film come Caccia a Ottobre Rosso.

Nei romanzi, Ryan si fa strada fino a diventare vicedirettore della CIA, poi fa parte del gabinetto e infine diventa addirittura presidente. Poiché solo alcuni dei libri di Clancy sono stati adattati allo schermo, i produttori di Jack Ryan – L’iniziazione avevano molto materiale su cui lavorare per realizzare altri film sul personaggio. Purtroppo, i risultati deludenti al botteghino hanno fatto venir meno la richiesta di altri film con la versione di Pine di Ryan. Ma il personaggio, come anticipato, è tornato in televisione in streaming qualche anno dopo, con la star di The Office e regista di A Quiet Place John Krasinski che attualmente è impegnato nelle riprese del film-sequel della serie.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

Jack Ryan – L’iniziazione è disponibile su alcune delle più popolari piattaforme streaming oggi disponibili. Lo si può infatti ritrovare su Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes, Tim Vision, Paramount+, Now, Infinity+ e Prime Video. Per poter usufruire del film, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento generale o noleggiare il singolo film. In questo modo sarà poi possibile vedere il titolo in tutta comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre in programma in televisione per mercoledì 26 marzo alle ore 21:20 sul canale Italia 1.