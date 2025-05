Tom Cruise offre un promettente aggiornamento su Top Gun 3

Tom Cruise ha fornito un piccolo aggiornamento su Top Gun 3 durante la promozione del suo ultimo film d’azione, Mission: Impossible – The Final Reckoning, presentato fuori concorso al Festival di Cannes. Dopo il grande successo di Top Gun: Maverick, arrivato al cinema 35 anni dopo il Top Gun originale, nel 2024 è stato riferito che la Paramount stava procedendo con un Top Gun 3, ma in quell’occasione non è stato fornito alcun dettaglio sul film e ad oggi non ne sono ancora emersi.

In seguito a quella notizia il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, aveva dichiarato che il progetto non si sarebbe concretizzato nel giro di breve, in quanto sia lui che Tom Cruise e gli altri membri del cast avevano prima altri impegni da portare a conclusione. In un’intervista rilasciata ora al programma australiano Today, proprio a Tom Cruise è stato chiesto se Top Gun 3 fosse o meno “all’orizzonte”. L’attore ha risposto molto candidamente che il film è effettivamente in lavorazione e che si sta discutendo attivamente non solo di questo, ma anche di un sequel di Giorni di tuono, film del 1990 con cui ha conosciuto la futura moglie Nicole Kidman.

“Sì, stiamo pensando e parlando di molte storie diverse e di ciò che potremmo fare e di ciò che è possibile”, ha detto Cruise. “Mi ci sono voluti 35 anni per capire Top Gun: Maverick, quindi tutte queste cose su cui stiamo lavorando, stiamo discutendo di Giorni di tuono e Top Gun: Maverick. Ci sono molti altri film a cui stiamo lavorando attivamente in questo momento. Sto sempre girando un film, preparando un film, promuovendo un film. Ho appena terminato anche un film con Alejandro Iñárritu, che ha realizzato The Revenant, è stata un’esperienza straordinaria e [Christopher McQuarrie] e io stiamo sempre lavorando a diversi altri film“.

L’agenda dell’attore sembra dunque quantomai ricca di progetti, per cui è difficile stabilire se Top Gun 3 possa al momento essere o meno una priorità per Tom Cruise. Non resta dunque che attendere maggiori novità a riguardo.

Tom Cruise al cinema dal 23 maggio con Mission: Impossible – The Final Reckoning

Dopo sette film in 28 anni, Mission: Impossible – The Final Reckoning chiude l’iconico franchise di spionaggio di Tom Cruise (almeno per il momento). Riprendendo due mesi dopo gli eventi di Dead Reckoning del 2023, il film segue la super-spia Ethan Hunt mentre continua la sua missione per distruggere un’IA onnipotente conosciuta come “l’Entità” prima che cada nelle mani sbagliate. Nel cast figurano anche Hayley Atwell, Hannah Waddingham, Pom Klementieff, Nick Offerman, Shea Whigham, Simon Pegg, Katy O’Brian, Angela Bassett, Ving Rhames ed Esai Morales. Dopo l’anteprima al Festival di Cannes, il film arriverà nelle sale dal 23 maggio.

