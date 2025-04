Superman: Isabela Merced offre ulteriori dettagli sulla sua Hawkgirl

Isabela Merced ha avuto un periodo fantastico, con Alien: Romulus e The Last of Us – Stagione 2 che hanno contribuito a lavare via il cattivo gusto lasciato da Madame Web (un progetto che potrebbe facilmente far deragliare la carriera di molti giovani attori). Avrà ora una seconda possibilità di interpretare un supereroe in Superman di quest’estate, dove Merced assumerà il ruolo di Kendra Saunders, alias Hawkgirl. Tuttavia, dopo la sua breve esperienza alla Marvel, sa bene che non deve mettere il carro davanti ai buoi.

Parlando con Entertainment Weekly, Merced ha ora commentato nuovamente gli ambiziosi piani di James Gunn per il DCU. Dopo aver accidentalmente rivelato il logo di Superman in un post sui social media – un “errore innocente” che, come Merced ammette, l’ha fatta finire brevemente nei guai – è però riluttante a condividere troppo sul ruolo di Hawkgirl nel film del DCU. Tuttavia, si tratta di un grande passo avanti da parte di Madame Web.

“Ho avuto un assaggio della super tuta [in Madame Web], che non era divertente”, ha detto. “L’aderenza e il modo in cui dovevi far sembrare tutto figo, ma anche aggressivo, ma anche liscio, ma anche in una tuta stretta, ma anche con un’imbracatura… È molto”. “Lo abbiamo affrontato tutti insieme [in Superman]”, ha osservato Merced. “Usavamo i ventilatori l’uno sull’altro per assicurarci di non avere caldo nei giorni d’estate in cui eravamo imbragati nel bel mezzo di Cleveland”.

“In ogni scena sto volando, praticamente. Ma è bello perché sono un amante dell’adrenalina. Mi piace essere lasciato cadere da altezze molto elevate. È una delle cose che preferisco“. Hawkgirl è certamente un ruolo entusiasmante per Merced e un personaggio che potrebbe interpretare in più progetti del DCU (compreso uno spin-off in cui si spera che venga affiancata da Hawkman). In Superman, sarà affiancata dagli eroi della Justice League, Lanterna Verde e Mister Terrific.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.