Kaitlyn Dever: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Kaitlyn Dever è una delle giovani attrici più talentuose e versatili della sua generazione. Con una carriera iniziata in giovanissima età, ha saputo costruirsi una solida reputazione alternando ruoli drammatici, commedie intelligenti e progetti ad alto budget. Il pubblico l’ha apprezzata per la sua intensità interpretativa e per la capacità di dare profondità e autenticità ai personaggi che interpreta ed è ormai una presenza ricorrente nei progetti più interessanti del panorama contemporaneo.

I film e i programmi TV di Kaitlyn Dever

1. Ha recitato in celebri film. L’attrice inizia la sua carriera recitando in J. Edgar (2011), The Spectacular Now (2013), Short Term 12 (2013), Detroit (2017), The Front Runner – Il vizio del potere (2017), Beautiful Boy (2018), con Timothée Chalamet e Steve Carell, La rivincita delle sfigate (2019), Caro Evan Hansen (2021), Rosaline (2022), Ticket to Paradise (2022), con Julia Roberts e George Clooney e Nessuno ti salverà (2023). Ha poi recitato in Dopo Oliver (2023) e Chi segna vince (2024).

2. Ha recitato per il piccolo schermo. In televisione, Kaitlyn Dever ha conquistato il pubblico con il suo ruolo in Justified (2011), seguito poi da L’uomo di casa (2011–2021) e Unbelievable (2019), con cui ottiene ulteriore popolarità. Recita poi in The Premise – Questioni morali (2020) e Dopesick – Dichiarazione di dipendenza (2021). Nel 2025 recita in Apple Cider Vinegar e in The Last of Us accanto a Bella Ramsey, Pedro Pascal e Isabela Merced.

Kaitlyn Dever è Abby in The Last of Us – Stagione 2

3. Era in lizza per un altro ruolo. Kaitlyn Dever era originariamente tra le prime scelte per il personaggio di Ellie, poi andato a Bella Ramsey. Ironia della sorte, in seguito è stata scritturata per il ruolo di Abby, l’antagonista di Ellie, nella seconda stagione dello show, anche se Abby è alta un metro e settantacinque e muscolosa nel gioco, mentre la Dever è alta solo un metro e cinquanta.

4. Il suo casting ha suscitato scalpore. Nel 2024 è stato ufficializzato che Kaitlyn Dever avrebbe interpretato Abby nella seconda stagione della serie HBO The Last of Us, tratta dall’omonimo videogioco di successo. Il ruolo di Abby è uno dei più complessi e controversi della saga, e la scelta di Dever ha diviso inizialmente i fan, convinti che l’attrice non potesse incarnare la minacciosa Abby. Tuttavia, si è poi generato entusiasmo per la capacità attoriale della Dever, dichiaratasi onorata di far parte di un progetto così significativo.

5. Si è allenata per il ruolo, ma non troppo. Abby è un personaggio forte, atletico e guidato da un profondo senso di vendetta. Kaitlyn Dever si è dunque preparata fisicamente al ruolo con allenamenti specifici per interpretare la parte in modo credibile. I creatori della serie, Neil Druckmann e Craig Mazin, hanno però dichiarato di aver scelto Dever per la sua capacità di unire fragilità emotiva e forza interiore, due caratteristiche fondamentali di Abby. Per questo motivo hanno chiesto all’attrice di non diventare muscolosa come la Abby del videogioco.

Kaitlyn Dever in Nessuno ti salverà

6. Ha lavorato su silenzi ed espressioni del volto. Nel 2023 Kaitlyn è stata protagonista del film Nessuno ti salverà, un thriller sci-fi diretto da Brian Duffield. Il film ha la particolarità di avere pochissimi dialoghi, e si regge interamente sulla presenza scenica dell’attrice. Dever ha dichiarato di essersi sentita attratta dalla sfida di dover raccontare un’intera storia quasi solo attraverso espressioni, movimenti e silenzi, impegnandosi affinché emergesse solo da questi il carattere e la psicologia del suo personaggio.

Kaitlyn Dever in Unbelievable

7. Ha ascoltato una precisa cantante per prepararsi al ruolo. Per interpretare Marie Adler, un’adolescente accusata di aver mentito sull’essere stata violentata, Dever ha raccontato di aver ascoltato moltissime canzoni della cantante Avril Lavigne, così da rimanere nel mood del suo personaggio. L’attrice ha così avuto modo di fornire una performance particolarmente intensa e struggente, che le ha permesso di ottenere ulteriori riconoscimenti.

Le candidature di Kaitlyn Dever

8. Ha ricevuto importanti riconoscimenti. Grazie alle sue interpretazioni, Kaitlyn Dever ha ad oggi ricevuto numerose candidature presso importanti premi cinematografici e televisivi: è stata nominata ai Golden Globe per Unbelievable (2020) e Dopesick – Dichiarazione di dipendenza (2022), e ai Critics’ Choice Awards per questi stessi due titoli e il film Nessuno ti salverà. Ha anche ricevuto una candidatura ai BAFTA Rising Star Awards nel 2020. Sempre per Dopesick ha ricevuto la candidatura per la migliore attrice non protagonista in una miniserie o film per la televisione agli Emmy Awards.

Il fidanzato di Kaitlyn Dever

9. È molto riservata. Kaitlyn Dever è molto riservata riguardo alla sua vita privata. Attualmente non ci sono conferme ufficiali su una sua relazione sentimentale. In varie interviste ha dichiarato di preferire mantenere separata la sua carriera pubblica dalla sfera personale, e non è solita condividere dettagli sulla propria vita amorosa attraverso i social media o la stampa.

L’età e l’altezza di Kaitlyn Dever

10. Kaitlyn Dever è nata il 21 dicembre 1996 a Phoenix, Arizona, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1,57 metri.

Fonti: IMDb