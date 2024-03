Dall’uscita di Iron Man nel 2008, i Marvel Studios hanno cambiato la percezione che l’industria e il pubblico aveva dei film di supereroi. Ora, non tutti i film – o le serie televisive – che hanno realizzato sono stati perfetti e, sì, alcuni sono stati decisamente brutti.

Nel complesso, però, il MCU ha una media di battute impressionante per usare una metafora ripresa dal baseball, che fa registrare sempre ottimi risultati in questi adattamenti. Mentiremmo se dicessimo che lungo il percorso non sono stati commessi alcuni passi falsi creativi significativi, e oggi li analizziamo da vicino.

Non tutti i difetti sono stati commessi e ogni fan avrà probabilmente la sua opinione in merito che rispettiamo (la rappresentazione dei poteri di Ms. Marvel ha mancato di poco l’inclusione in questa lista). In definitiva, pensiamo che sarete d’accordo che questi errori che sono difficili da perdonare!