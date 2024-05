Captain America: The Winter Soldier, 10 segreti sulla realizzazione del film

10 Occhio di Falco avrebbe dovuto avere un ruolo nel film

Occhio di falco è stato effettivamente scartato dalla versione finale di Captain America: The Winter Soldier, ma le cose non sono così semplici come appaiono. A spiegarlo è stato Joe Russo diversi mesi dopo l’uscita del film: “Se Clint ricevesse una chiamata dallo SHIELD e quella diceva che Steve Rogers era un fuggiasco, l’ascolterebbe o no?“.

Il regista ha inoltre aggiunto che una sequenza fu in realtà scritta e che aveva protagonista proprio Occhio di falco, ma che in fase di produzione venne tagliata, con grande dispiacere dei Russo. Problemi con l’agenda lavorativa di Jeremy Renner, a quanto pare.