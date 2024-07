Ryan Reynolds rivela i piani originali per Deadpool 3: “Un budget di 5 o 6 milioni senza effetti speciali”

EW ha incontrato Ryan Reynolds in occasione della promozione di Deadpool & Wolverine e ha scoperto di più sui suoi primi piani per Deadpool 3. “Letteralmente, aveva un budget di 5 o 6 milioni di dollari senza effetti speciali”, spiega. “Era solo un viaggio in talkie-talkie con me e [il personaggio di Karan Soni] Dopinder e alcune delle cose che abbiamo raccolto e visto lungo il percorso.” “Non doveva essere un film evento. Se eravamo diretti al punto C, doveva portarci semplicemente al punto B. Quello era il più strano. Mi piaceva. Pensavo che fosse divertente.”

Quando la Disney acquisì la 20th Century Fox, i piani cambiarono e Shawn Levy salì a bordo del progetto per occuparsi della regia. “Non volevamo che nessuno dei cameo o dei personaggi rappresentasse la storia del film”, dice il regista del suo approccio a Deadpool & Wolverine. “Ma sono disseminati ovunque. Ci sono molti personaggi. Internet è una delizia di voci sulla moltitudine di cameo di personaggi presenti in questo film. Alcune voci sono vere, altre sono decisamente fuori luogo.” “Wade stesso è un fan. Senza rivelare nulla sui vari universi in cui vivono i diversi personaggi. Poiché in qualche modo lui stesso è un piccolo fanboy servile e chiacchierone, ciò consente al film di richiamare e fare riferimento a un sacco di riferimenti Marvel profondi.”

Trai cameo confermati c’è Aaron Stanford, l’attore che ha interpretato Pyro in X2 e X-Men: Conflitto finale. “Ero semplicemente molto felice di avere anche un costume”, ammette. “Nei film originali degli X-Men, Pyro viene davvero modificato in termini di costume. In X2, iniziamo con Pyro nella Scuola per Mutanti Dotati di Xavier. La squadra SWAT irrompe nel cuore della notte e dobbiamo fuggire. Quindi per metà del film sono in pigiama.”

“Non ho mai avuto la bella tuta tattica in pelle che indossano tutti gli X-Men”, ha continuato Stanford. “E in X3, fondamentalmente indossavo semplicemente un completo di Hot Topic. Quindi averlo con un vero e proprio costume da supereroe, preso in realtà dai fumetti stessi, è stato molto bello.”

E mentre le prime interviste cominciano a farsi spazio in rete, Marvel continua la promozione con nuovi spot tv per il film, che mostrano ancora piccole scene inedite, in attesa del 26 luglio. Quando il film arriverà in sala.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.