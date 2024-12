Superman: James Gunn spera che il film possa unificare le persone e spiega la sanguinosa scena iniziale del trailer

Senza entrare nel merito delle recenti elezioni e di altre questioni sociali urgenti, non è ingiusto dire che il mondo è molto diviso in questo momento. I social media sembrano solo peggiorare la situazione e le fanbase sono spesso divise quanto i partiti politici. Parlando con IGN all’inizio di questa settimana, il co-CEO dei DC Studios e regista di Superman James Gunn ha condiviso il suo desiderio di evidenziare “la semplicità della morale, della bontà e dell’amore” che il personaggio incarna nel reboot della prossima estate.

Il regista ha poi condiviso la sua speranza che un personaggio come Superman possa, solo per un momento, aiutare le persone a mettere da parte le loro differenze.

“Ascoltate, penso che le cose siano diventate davvero polarizzanti, e la mia vita non è così ”, ha spiegato. “Penso anche che Internet sia diventato polarizzante ed è molto più polarizzante della vita. Vivo in una zona rurale della Georgia e ho amici di ogni orientamento politico. Non sono una persona che crede nell’esclusione di qualcuno perché la sua politica è diversa dalla mia”.

“E penso che alla fine della giornata, la maggior parte di noi sta cercando di fare del proprio meglio, e la maggior parte di noi sta facendo le scelte migliori che può fare per se stessa e cerca di fare le cose in modo compassionevole”, ha continuato Gunn. “So che è difficile da credere in questo periodo in cui tutto è così bianco e nero su internet in termini di ciò che è buono e ciò che è cattivo, quali scelte sono buone e quali cattive”.

“Ma spero che Superman ci unisca un po’ perché rappresenta quei valori fondamentali in cui credo che tutti credano. Non tutti, ma quasi tutti ci credono”, ha aggiunto. “E quindi speriamo che questo sia al di fuori del discorso politico in questo senso”.

“Penso che se riusciamo a concentrarci sulla nostra umanità, che è ciò che Superman rappresenta come personaggio e come film, e a concentrarci sul fare il meglio che possiamo giorno per giorno, allora è un po’ di guarigione, ma non molto”.

Il teaser trailer di Superman – che potete vedere qui – si apre con un’inquadratura di un Uomo del Domani picchiato e insanguinato che chiede aiuto a Krypto. È un modo sorprendente di rivelare il personaggio e che, per molti fan, ha ricordato il DCEU.

“All’inizio del trailer, Superman vuole che Krypto lo porti a casa”, ha spiegato Gunn. “E penso che questo sia un luogo in cui tutti noi possiamo tornare a casa, a un personaggio che amiamo, alla semplicità della morale e della bontà e dell’amore che Superman incarna come personaggio, e che tutti noi possiamo tornare a casa quest’estate da Superman. Penso che sia una cosa che potrebbe essere positiva per noi”.

Parlando con Variety, il regista di Superman ha ribadito che questo film “non è una fantasia di potere fascista ‘ e ha subito precisato: ’Non sto dicendo questo di altri film di eroi in generale… Ma è stato bello farlo perché riguardava la gentilezza di una persona”.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.