Ayo Edebiri sarebbe in lizza per interpretare Tempesta nel MCU

Mentre una manciata di film del MCU sono stati datati per una prossima sconosciuta saga – probabilmente la Saga dei Mutanti – che seguirà Avengers: Secret Wars, non si sa ancora esattamente quando vedremo il reboot degli X-Men dei Marvel Studios nelle sale. Si dice che Michael Lesslie (Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente) si occuperà della sceneggiatura, ma a parte questo, gli aggiornamenti sono stati pochi e sporadici. Nelle ultime settimana sono però emerse indiscrezioni riguardi gli attori che potrebbero interpretare alcuni iconici personaggi. La più recente vede Ayo Edebiri in lizza per il ruolo di Tempesta.

L’insider @MyTimeToShineH riporta infatti che i Marvel Studios starebbero prendendo in seria considerazione di affidare alla star della serie The Bear questo importante personaggio, già comparso in forma animata nella recente terza stagione della serie What If… ?. L’attrice, noto anche per Abbott Elementary e Inside Out 2, era già stata precedentemente scritturata dai Marvel Studios in Thunderbolts* per il ruolo di Erin, l’assistente di Valentina Allegra de Fontaine.

Per problemi di programmazione, Ayo Edebiri è però stata costretta ad abbandonare il film, il che permette però ai Marvel Studios di richiamarla per interpretare uno dei mutanti più potenti degli X-Men. Edebiri ha 29 anni ed è il tipo di stella nascente con cui è facile immaginare che i Marvel Studios vogliano riempire il roster della squadra. Per il momento, naturalmente, si tratta solo di una voce e probabilmente non sarà l’ultimo nome che vedremo collegato a Tempesta nei prossimi anni (nelle scorse settimana si è parlato anche di Cynthia Erivo).

Quando arriveranno gli X-Men nel MCU?

I film dedicati ai mutanti Marvel hanno cominciato la loro corsa cinematografica nel 2000 con il primo film di Bryan Singer, seguito nel 2003 dal secondo capitolo. Nel 2006 è uscito Conflitto finale diretto da Brett Ratner. Nel 2009 è stata inaugurata la trilogia dedicata a Wolverine che ha percorso le sale parallelamente con la tetralogia prequel: del 2009 è X-Men le origini – Wolverine, del 2011 X-Men: l’inizio, del 2013 Wolverine – l’immortale, del 2014 Giorni di un futuro passato, del 2016 Apocalisse, del 2017 Logan: The Wolverine e del 2019 Dark Phoenix.

I due film dedicati a Deadpool, del 2016 e del 2018 sono stati ambientati nello stesso universo della Fox. Ora Deadpool e Wolverine ha portato nel MCU i due eroi del titolo, e aprirà ufficialmente la strada ai mutanti Marvel verso l’universo condiviso di Kevin Feige. Ancora non sappiamo quando arriveranno ufficialmente con il film tutto loro che è stato annunciato, ma tra alcuni camei, riferimenti e la recente serie animata X-Men ’97 il loro debutto potrebbe ormai sempre imminente.

Le teorie principali sugli X-Men nel MCU

La teoria prevalente tra i fan è che gli Avengers combatteranno gli X-Men quando le loro rispettive realtà si scontreranno in un’Incursione. Sembra proprio che il palcoscenico sia stato predisposto per uno scontro dopo l’arrivo di Maria Rambeau nella realtà della squadra (un mondo che si pensa sia Terra-10005). Vedremo cosa succederà. Tuttavia, è giusto dire che tutti rimarranno scioccati se la squadra mutante non farà la sua apparizione – costumi dei fumetti e tutto il resto – nei prossimi film di Avengers.

