I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Marvel Comics e Marvel Studios collaborano per una nuova storia

Marvel Comics e Marvel Studios stanno collaborando per un fumetto intitolato I Fantastici Quattro: Gli Inizi, che uscirà il 2 luglio. Si tratta di un evento importante perché è la prima volta che la divisione fumetti e quella degli studios collaborano a un fumetto ambientato nel mondo di uno specifico film dell’MCU.

Matt Fraction (Occhio di Falco, Fantastici Quattro) ha scritto il fumetto, con i disegni di Mark Buckingham (Fantastici Quattro, Fables) e la copertina di Phil Noto. Si tratta di un one-shot pubblicato da Future Foundation.

Il one-shot è concepito come un reperto tratto dal mondo del prossimo film e conferma alcune delle speculazioni dei fan, tra cui il fatto che I Fantastici Quattro: Gli Inizi non sia una storia di origini, ma che la storia riprenderà quattro anni dopo la loro ascesa al ruolo di eroi. Marvel Comics ha collaborato a stretto contatto con i registi per la realizzazione del fumetto, ispirandosi al tono e all’atmosfera del film grazie alla production designer Kasra Farahani. Fraction e altri talenti del fumetto hanno persino visitato il set del film.

Il primo albo al mondo di Marvel Comics e Marvel Studios è solo un esempio di come I Fantastici Quattro: Gli Inizi stia arrivando in altre parti della Disney, inclusi i Parchi, che hanno annunciato al SXSW che i Fantastici Quattro appariranno come personaggi di Tomorrowland a Disneyland.

Questi supereroi sono estremamente significativi per la Marvel; la pubblicazione de “I Fantastici Quattro” nel 1961 ha dato il via all’era Marvel nei fumetti, e la Prima Famiglia Marvel ha introdotto quelli che sarebbero poi diventati i tratti distintivi della narrazione Marvel: personaggi con cui è facile identificarsi, con un dramma umano e reale.

Il caporedattore di Marvel Comics, C.B. Cebulski, ha dichiarato: “Come Prima Famiglia Marvel, i Fantastici Quattro e le loro storie sono sempre stati al centro dell’Universo Marvel. Con l’uscita di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, prevista per la fine dell’estate, noi della Marvel abbiamo pensato che questa fosse l’occasione perfetta per riunire i nostri team in onore della loro eredità, sia nel mondo del cinema che nei nostri fumetti. È stato fantastico vedere i nostri team di Publishing e Studios scambiarsi idee per creare qualcosa di veramente speciale e unico nel suo genere, e non vediamo l’ora che i fan possano immergersi in questo fumetto, immerso nel mondo dell’MCU, e vivere l’esperienza dei Fantastici Quattro come non li abbiamo mai visti prima quest’estate”.

Ha aggiunto: “Il cuore della Marvel è sempre nato dai fumetti, e Kevin e il team hanno dato vita a quelle pagine in modi straordinari con ogni singolo film. Con questo fumetto, uniamo questi due mondi in un modo che pensiamo piacerà ai fan”.

Tutto quello che c’è da sapere su I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro: Gli Inizi, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero inoltre comparire nel film.