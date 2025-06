Letitia Wright riferisce che avrà “più cose da fare” in Avengers: Doomsday

Letitia Wright tornerà nei panni di Shuri per Avengers: Doomsday e le è stato chiesto se avrebbe ripreso il ruolo della nuova Black Panther nel prossimo grande film evento dell’MCU. La star di Wakanda Forever ha confermato di aver iniziato a girare le sue scene e che avrà “più cose da fare” nei panni di Shuri in Doomsday rispetto ai precedenti film di Avengers. “È semplicemente un cast grandioso, quindi ero davvero entusiasta di farne parte. Ne avevo già fatto parte in passato, ma in modo più limitato. Ora, ho un po’ più di tempo.”

Questo tempo in più avrà forse a che fare con una trama che prevede il debutto di una nuova Black Panther? Letitia Wright è rimasta a bocca cucita quando le è stato chiesto delle voci secondo cui Doomsday introdurrà una nuova Black Panther sotto forma di una versione più matura del nipote di Shuri, alias T’Challa II, presentato nella scena a metà dei titoli di coda di Wakanda Forever.

Non sorprende che l’attrice abbia rifiutato di parlare di questo (potenziale) punto della trama, ma diverse fonti attendibili hanno riportato che una seconda Pantera Nera – che si riveli essere il figlio originale di T’Challa (Chadwick Boseman) o meno – farà il suo debutto nell’MCU in Doomsday.

Un terzo film di Black Panther deve ancora ricevere il via libera ufficiale, ma Nate Moore della Marvel ha praticamente confermato che il progetto è in fase di pianificazione con il ritorno del regista Ryan Coogler per prenderne il timone, quindi diremmo che è solo questione di tempo prima di un annuncio.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.