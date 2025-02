Margaret Qualley, Josh Brolin e Guy Pearce si uniscono a Jacob Elordi nel film di Ridley Scott, The Dog Stars

Come riportato da Deadline, Margaret Qualley, Josh Brolin e Guy Pearce sono in trattative finali per affiancare Jacob Elordi in The Dog Stars di Ridley Scott presso i 20th Century Studios. Il film segue il grande successo mondiale de Il gladiatore II, che con un guadagno di poco meno di 500 milioni di dollari è uno dei film di maggior incasso della carriera di Scott. Mark L. Smith, sceneggiatore di The Revenant e autore della recente serie American Primeval, ha adattato il romanzo di Peter Heller, che sarà dunque ora portato al cinema da Scott.

Di cosa parla The Dog Stars?

In The Dog Stars Jacob Elordi interpreta Hig, un pilota che vive in un campo d’aviazione abbandonato del Colorado, isolato ai piedi di una catena montuosa e delle Grandi Pianure e con terreni agricoli e piccole città da tempo deserte. Scopriamo che la società è profondamente cambiata. Chiunque sia sopravvissuto si sforza di esistere in queste tragiche circostanze. Hig condivide i servizi spartani della base con un “ranger” chiamato Bangley, interpretato da Josh Brolin. I due sono costretti a tollerarsi a vicenda nel condividere e navigare in questo nuovo mondo pericoloso e senza compromessi.

Quotidianamente ma sistematicamente, Hig pilota il suo Cessna vecchio di 50 anni con il suo unico amico, l’anziano e amato cane Jasper, suo compagno di cabina. Cerca in diametri sempre più ampi per trovare e rifornirsi di scorte sempre più scarse, ma soprattutto “la sua ricerca”, credendo nella sua domanda che ci deve essere un mondo là fuori. Nella sua ultima e più profonda “ricerca”, è però costretto a schiantarsi in un piccolo ranch dove incontra Cima, interpretata da Margaret Qualley, una dottoressa tirocinante, figlia di un protettivo ranchero stanco del mondo, interpretato da Guy Pearce, che protegge ferocemente la sua famiglia e la sua “fortezza”. Questo incontro si evolve in un futuro ambiguo per tutti.

Dove abbiamo visto di recente Margaret Qualley, Josh Brolin e Guy Pearce

Margaret Qualley è reduce dal ruolo acclamato dalla critica nel thriller horror The Substance, nominato agli Oscar. Recentemente è stata vista anche in Kinds of Kindness e Drive-Away Dolls. Josh Brolin sarà invece tra i protagonisti del terzo capitolo della serie Knives Out, Wake Up Dead Man. Attualmente sta girando The Running Man. Guy Pearce è invece reduce dal ruolo acclamato dalla critica in The Brutalist, dove recita al fianco di Adrien Brody. L’interpretazione non solo gli ha fatto guadagnare alcune delle migliori recensioni della sua carriera, ma gli ha anche fatto ottenere diversi riconoscimenti, tra cui la sua prima nomination all’Oscar come Miglior attore non protagonista.