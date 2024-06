Trigger Warning: guida al cast e ai personaggi del film Netflix

6 Jessica Alba è Parker in Trigger Warning. Cr. Netflix ©2024.

Jessica Alba – Parker

Parker è un’ufficiale delle Forze Speciali in servizio attivo, traumatizzata, che ha appena ricevuto la notizia della morte improvvisa del padre Harry. Quando torna a casa per prendere in gestione il bar di cui il padre era proprietario, inizia a notare alcuni dettagli sulla sua morte che non tornano. Credendo che sia stato assassinato, inizia a scavare più a fondo nelle circostanze, nonostante le sia stato raccomandato di “lasciar perdere”. Essendo una veterana addestrata al combattimento, non condivide la stessa paura che hanno gli altri abitanti del luogo nei confronti di minacce di violenza poco velate e si impegna a fondo per cercare di capire esattamente come è morto suo padre, chi lo ha ucciso e perché è stato ucciso.

Jessica Alba veste i panni di Parker in questo thriller d’azione, un tipo di ruolo con cui non è del tutto estranea. Ha avuto ruoli da protagonista in altri film d’azione ad alto ritmo, come Sue Storm in Fantastici 4 e Fantastici 4 e Silver Surfer, oltre ad aver abbracciato il lato più grintoso di film d’azione come Sin City, Machete e Mechanic: Resurrection. Più recentemente, ha recitato accanto a Gary Oldman nel thriller poliziesco Killers Anonymous. Oltre al ruolo di protagonista in Trigger Warning, l’attrice è anche protagonista del prossimo film drammatico sullo sport, Flash Before the Bang.

