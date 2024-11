Nosferatu è stato classificato come R per “contenuti violenti e nudità”, mentre arrivano altre reazioni sui social media

Le prime reazioni sui social media per Nosferatu di Robert Eggers promettevano un adattamento inquietante, cruento e sorprendentemente sexy del classico racconto sui vampiri, e questo si riflette nella classificazione ufficiale dell’MPA.

Nosferatu è stato classificato R per “contenuti violenti e sanguinosi, nudità grafica e alcuni contenuti sessuali”. Di recente si è svolta un’altra proiezione stampa del film, e qui di seguito potete vedere alcune nuove reazioni.

Bill Skarsgård genuinely is unrecognizable as Count Orlok in #Nosferatu. A transformative role, whose likeness is more obscured than ever by hair/ makeup/ prosthetics, vocal work & imposing physicality. Terrific stuff. Movie magic! pic.twitter.com/fwciZakzSF — Courtney Howard (@Lulamaybelle) November 17, 2024

#Nosferatu is a technically stunning atmospheric horror film that makes exceptional use of light & shadows to stoke dread & fear. Much more straightforward & story-driven than I expected from #RobertEggers. Objectively not my kind of movie but still very much held my attention. pic.twitter.com/0SVIeQO8xY — Abe Friedtanzer (@movieswithabe) November 20, 2024

more thoughts to come but robert eggers’ NOSFERATU does what william friedkin’s THE EXORCIST did. a masterful film that transcends the genre of horror itself while honoring every single aspect of what makes horror work. a perfect film in every way. in awe. robert eggers u madman pic.twitter.com/ZGjyFeOd8t — kenzie xcx ‍♂️ (@kenzvanunu) November 20, 2024

Nosferatu is fantastic. It’s a haunting story told beautifully, if that makes sense. A gorgeous film with phenomenal performances from Nicholas Hoult & Lily-Rose Depp. You’d never know the Count is Bill Skarsgård if you weren’t told. One of the best of the year. Easy. #Nosferatu pic.twitter.com/QJKM1g6V2u — Tessa Smith – Mama’s Geeky (@MamasGeeky) November 20, 2024

Yeah, after rewatch, it’s official: Lily-Rose Depp gives my favorite performance of the year in #Nosferatu. The physicality on display is unbelievable. Such a fierce, layered, & visceral performance. She’s going places I think people will be surprised by. Can’t praise her enough! pic.twitter.com/qPuhH5TE6M — Griffin Schiller (@griffschiller) November 20, 2024

Cosa ha detto il protagonista Bill Skarsgård su Nosferatu?

A parte alcuni brevi scorci e un inquietante sguardo alla sua sagoma mentre terrorizza le sue vittime, i trailer hanno mantenuto Orlok nell’ombra e la star Bill Skarsgård ha confermato che il volto completo del vampiro non sarà svelato prima dell’uscita del film.

“Penso che il modo migliore per scoprire Orlok sia attraverso il film per la prima volta ”, ha dichiarato l’attore a Entertainment Weekly. “Il film funziona anche su questo. Vive nell’ombra per molto tempo, e si lascia intendere la rivelazione del personaggio man mano che il film procede”.

“Non vorrei rovinare nulla ”, ha aggiunto il co-protagonista Willem Dafoe. “L’unica cosa che mi è sembrata davvero grandiosa e fresca è che lui sembra provenire dalla Romania, invece di essere un inglese soave o qualcosa del genere. Aveva un look che era radicato nell’accuratezza storica e nella tradizione popolare”.

Tutto quello che sappiamo su Nosferatu

Nosferatu è interpretato da Bill Skarsgård, che sostituisce il trucco da clown di Pennywise con le zanne affilate del Conte Orlock, nonché da Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Lily-Rose Depp. Il film riunisce inoltre Eggers con Willem Dafoe, che ha interpretato in modo memorabile un ex marinaio irascibile in The Lighthouse e che è apparso anche nel precedente film del regista, The Northman. L’epopea vichinga vedeva protagonista il fratello di Skarsgård, Alexander Skarsgård, nel ruolo di un guerriero norreno con una massa grassa impressionante e addominali formidabilmente cesellati.

Nosferatu è basato sul capolavoro espressionista tedesco del 1922 diretto da F. W. Murnau – la realizzazione di quel film ha ispirato il film del 2000, completamente fittizio, L’ombra del vampiro, che ha visto protagonista Dafoe, candidato all’Oscar, nel ruolo di un succhiasangue realmente esistito, arruolato per interpretare il ruolo di Orlock. Qui l’attore interpreta invece un assassino di vampiri. Nosferatu è stato anche rifatto nel 1979 da Werner Herzog come Nosferatu il vampiro, con il suo frequente collaboratore Klaus Kinski. Nosferatu arriverà al cinema a partire dal 1 gennaio.

