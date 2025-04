Avengers: Doomsday, prima foto dal set? Ecco James Marsden e Benedict Wong

Le riprese di Avengers: Doomsday sono iniziate nel Regno Unito e una possibile prima foto dal set sta circolando sui social media. A quanto pare è stata scattata sul set o nelle vicinanze.

Nella foto vediamo James Marsden e Benedict Wong che interagiscono. I tempi bui in cui viviamo ci costringono a sottolineare che la foto potrebbe effettivamente essere un falso, dal momento che con l’Intelligenza Artificiale si può realizzare tutto, ma in caso fosse vera, non sarebbe difficile immaginare una interazione tra Ciclope e lo Stregone Supremo di Terra-616, Wong. Il dubbio rimane, soprattutto perché Benedict Wong non era tra gli attori annunciati durante il documentario di cinque ore e mezza che i Marvel Studios hanno dedicato al cast.

Nonostante ciò, la presenza di Wong era sicuramente scontata, visto che è lo Stregone Supremo e, a giudicare dalla scena a metà dei titoli di coda di Shang-Chi e le Leggende dei Dieci Anelli, lavora a stretto contatto con eroi come Capitan Marvel e Bruce Banner.

Non sappiamo ancora quanto importante sarà il ruolo degli X-Men in Avengers: Doomsday. La teoria prevalente tra i fan è che Terra-616 e Terra-10005 si scontreranno in un’Incursione, che porterà gli eroi di entrambi i mondi a scontrarsi nel tentativo di salvare le rispettive realtà.

Guarda la foto qui:

Il video annuncio dell’inizio della produzione di Avengers: Doomsday

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).