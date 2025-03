Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. ha chiesto ai fratelli Russo di dirigere il film

L’idea che Robert Downey Jr. dovesse interpretare uno dei cattivi per eccellenza della Marvel è precedente al suo ruolo di uno dei buoni per eccellenza. Quando Downey è salito sul palco vestito da Dottor Destino al Comic-Con di San Diego l’anno scorso è stato uno shock per quasi tutti, in gran parte perché aveva già salvato l’Universo Marvel nel ruolo di Tony Stark. Ma sembra che l’idea di Downey nei panni del cattivo Victor Von Doom risalga a molto prima che l’attore venisse scritturato come alter ego di Iron Man, ovvero a I Fantastici 4 del 2005.

Joe Russo – che dirigerà i prossimi due film degli Avengers insieme al fratello Anthony – ha recentemente rivelato chi ha avuto l’idea di riportare Downey – non come Stark ma come cattivo dei Fantastici Quattro: nientemeno che il boss dei Marvel Studios Kevin Feige. “È stato Kevin”, ha dichiarato recentemente il giovane Russo all’outlet online Omelete. “È interessante notare che la conversazione è avvenuta un po’ di tempo fa”. Victor Von Doom è poi stato interpretato nel film del 2005 da Julian McMahon, star di Nip/Tuck, mentre Downey ha poi debuttato come Stark in Iron Man del 2008, ma Feige ha mantenuto l’idea di affidare a Downey il ruolo di Doom.

Questa volta, una volta accettato, l’attore ha cercato di convincere i registi di Avengers: Endgame a rimettere insieme il gruppo per i prossimi Avengers: Secret Wars e Avengers: Doomsday. Secondo Joe, all’inizio il duo ha esitato. “Robert ha cercato di convincerci a farlo e noi abbiamo detto ‘no’. Non avevamo una storia. Non avevamo una via d’accesso. Per un po’ abbiamo fatto resistenza”. Alla fine i fratelli hanno trovato un’idea. “Un giorno Steve McFeely, uno dei nostri principali collaboratori, ha detto: “Ho un’idea”. E noi abbiamo detto: ‘Questa è la storia! Questa storia deve essere raccontata. È una storia davvero potente”.

Di che idea si tratta? Nessuno dei due registi ha voluto divulgare molto, finché Joe ha aggiunto: “L’unica cosa che dirò del film è questa: Amiamo i cattivi che pensano di essere gli eroi delle loro storie. È allora che diventano tridimensionali e più interessanti. E quando hai un attore come Robert Downey, devi creare un personaggio tridimensionale e ben modellato per il pubblico”. Non resta che attendere di poter conoscere maggiori dettagli sul film, la cui uscita è prevista per il maggio 2026.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

Il ritorno di Downey nel MCU è stato annunciato al Comic-Con dello scorso anno, dove è stato svelato che l’attore interpreterà Victor Von Doom nei prossimi due film dei Vendicatori. A dicembre Deadline ha riportato la notizia che Chris Evans sarebbe tornato nell’universo Marvel in un ruolo ancora da definire. Un altro casting per il prossimo Avengers: Doomsday è quello di Hayley Atwell, che dovrebbe riprendere il suo ruolo di Agente Carter.