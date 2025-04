“Loki non ha ancora finito”: Tom Hiddleston condivide l’entusiasmo per il suo ritorno in Avengers: Doomsday

Finora, Tom Hiddleston ha dovuto tenerlo segreto quando gli è stato chiesto se avesse riprendeso il ruolo di Loki, ma dopo il recente annuncio del cast di Avengers: Doomsday, può finalmente parlare del suo imminente ritorno nei panni del Dio dell’Inganno.

“Sono molto emozionato“, ha detto Hiddleston alla star di TikTok Max Balegde quando gli è stato chiesto come si sente riguardo al suo coinvolgimento in Doomsday. “Interpretare Loki è stato un capitolo straordinario della mia vita, e non è ancora finita.” “È davvero straordinario, in realtà, che io possa parlarne perché per lo più mi trovo nella posizione di sapere e non poter dire nulla”, ha aggiunto. “È strano, sai che devi essere disciplinato nel portare con te questo segreto.”

Sebbene avessimo praticamente dato per scontato che Hiddleston sarebbe tornato prima o poi, la sua scelta per Doomsday è stata in qualche modo sorprendente, visti gli eventi della recente seconda stagione di Loki. Il finale di stagione sembrava dare all’ex cattivo un finale piuttosto definitivo, permettendogli di realizzare il suo “Glorioso Scopo” e rivendicare un trono, anche se non era quello che aveva inizialmente immaginato, ma la porta è rimasta aperta (o almeno socchiusa) per il suo ritorno in futuro.

Dopo aver deciso, a tutti gli effetti, di sacrificarsi distruggendo il Telaio Temporale e usando la sua magia per riunire tutte le linee temporali sparse, Loki si è essenzialmente trasformato in una versione di Yggdrasil, l’Albero del Mondo della mitologia norrena.

È implicito che “Dio Loki” debba sedere qui per l’eternità per garantire che i suoi amici e tutti gli altri possano vivere in pace nelle varie linee temporali, quindi sarà interessante vedere come il personaggio verrà riportato in gioco.

Il video annuncio dell’inizio della produzione di Avengers: Doomsday

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).