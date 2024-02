Il mese più corto dell’anno si chiude con Dune – Parte due già disponibile da ieri al cinema. Negli ultimi film di Febbraio però non c’è solo il secondo capitolo cinematografico diretto da Denis Villeneuve, ma anche lo struggente Estranei e il candidato Oscar La sala professori. Non ci sono solo titoli internazionali, da oggi è disponibile in sala l’italiano Caracas dell’attore e regista Marco D’Amore.

Vediamo insieme gli ultimi film di Febbraio di questa quinta settimana del mese