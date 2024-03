Dune – Parte Due (qui la nostra recensione) è stato accolto con recensioni estremamente positive e dato anche l’ottimo riscontro al box office la possibilità che Dune – Parte Tre diventi realtà è ora molto più alta. Il terzo film potrebbe poi essere l’occasione per portare in scena un personaggio inizialmente presente anche in Dune – Parte Due ma poi rimosso al momento del montaggio. Si tratta del Conte Hasimir Fenring, l’assassino e consigliere dell’Imperatore, marito di Lady Fenring (Léa Seydoux), interpretato dall’attore Tim Blake Nelson.

Proprio l’attore ha ora dichiarato di essere rimasto deluso dall’essere stato tagliato dal film e parlando con Movieweb ha dichiarato che: “Non credo di essere autorizzato a dire quale fosse la scena. Lo lascio fare a Denis, se vorrà parlarne. Mi sono divertito molto a girarla. E poi ha dovuto tagliarla perché pensava che il film fosse troppo lungo. Mi ha spezzato il cuore, ma non c’è rancore. Mi è piaciuta molto quest’esperienza e non vedo l’ora di fare qualcos’altro con lui, e sicuramente abbiamo intenzione di farlo“.

Dato il ruolo più importante di Fenring nei libri di Dune successivi al primo, è possibile che Nelson possa avere una seconda possibilità in Dune – Parte Tre. Come noto, Villeneuve ha dichiarato che non concepisce il concetto di director’s cut o di rilascio delle scene tagliate. Per lui, se qualcosa di girato non viene inserito nel film è da considerarsi morto, senza possibilità di futura pubblicazione. Probabilmente, dunque, non vedremo mai le scene con protagonista Nelson, ma il suo personaggio potrebbe comunque comparire ancora nel racconto.

“Questo film successivo esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen mentre è su un sentiero di guerra di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia“, si legge nella sinossi ufficiale. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, tenta di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.”

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

Dune – Parte due è diretto da Villeneuve da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jon Spaihts. Il film è basato sull’innovativo romanzo di fantascienza Dune del 1965 di Frank Herbert. Dune – Parte due è uscito nei cinema il 28 Febbraio 2024. Il secondo capitolo continuerà la storia di Dune, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari. Tuttavia, WB ha sicuramente maggiori speranze per il sequel, che potrà trarre vantaggio da un’uscita globale su larga scala in formati standard e premium, incluso IMAX.