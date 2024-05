I 10 migliori film classificati da Mark Ruffalo

Non ci sono molti attori più presenti nel settore in questo momento di Mark Ruffalo. Attivo sui social media e da sempre dotato di un buon senso dell’umorismo, Mark Ruffalo è un veterano del palcoscenico e dello schermo. Da oltre vent’anni offre prestazioni eccellenti e versatili, riuscendo a comparire in una buona varietà di drammi, commedie, film indipendenti e grandi franchise. È anche apparso spesso in progetti della HBO, tra cui il suo acclamato lavoro in The Normal Heart e I Know This Much Is True.

Il pubblico di massa conosce Mark Ruffalo soprattutto come Bruce Banner nel Marvel Cinematic Universe, un ruolo in cui è entrato in scena tra lo scetticismo. Le precedenti incarnazioni di Hulk da parte di Eric Bana e Edward Norton non erano riuscite a lanciare il personaggio a lungo termine, e Ruffalo ha dovuto apparire per la prima volta nell’enorme evento crossover The Avengers. Ha conquistato immediatamente il cuore dei fan ed è stato un grande volto ricorrente della serie negli ultimi dieci anni.

Mark Ruffalo prossimamente sarà al cinema in Mickey 17, il film di fantascienza di Bong Joon Ho, nonché il debutto del regista con una produzione Hollywoodiana. Quando si guarda al suo lavoro migliore, si devono escludere alcuni grandi film come Begin Again, Now You See Me, Collateral, Eternal Sunshine of the Spotless Mind e diversi progetti del MCU. Detto questo, ecco i dieci migliori film di Mark Ruffalo finora classificati.

The Brothers Bloom

La selvaggia sovversione di Rian Johnson del film di cappa e spada lancia Ruffalo in uno dei ruoli più eccentrici della sua carriera. Anche se potrebbe non sembrare ovvio, considerando quanto spesso è sottile, Ruffalo è incredibilmente fantasioso e perfettamente adatto a un personaggio che è costantemente impegnato in una sorta di performance. In The Brothers Bloom, Ruffalo interpreta l’artista della truffa Stephen Bloom, che compie elaborate rapine insieme al fratello Bloom (Adrien Brody). Mark Ruffalo accenna alla profondità del loro rapporto senza mai staccarsi dalla commedia veloce.

The Brothers Bloom in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

I ragazzi stanno bene (The Kids Are All Right)

The Kids Are All Right è giustamente descritto come un “dramedy” ed esplora la scomoda realtà della sessualità e delle relazioni. Il film è incentrato sui due adolescenti Laser (Josh Hutcherson) e Joni (Mia Wasikowska), che decidono di cercare il loro padre biologico nonostante il loro rapporto affettuoso con i genitori, la dottoressa Nicole ‘Nic’ Allgood (Annette Bening) e Jules Allgood (Julianne Moore). Mark Ruffalo ha ricevuto la sua prima nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione bonaria di Paul Hatfield, un cuoco biologico che si ritrova improvvisamente legato a dei bambini con cui non ha alcun rapporto. Anche quando Paul scombina accidentalmente le dinamiche familiari, Ruffalo è affascinante senza sforzo.

I ragazzi stanno bene (The Kids Are All Right) in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Shutter Island

Ruffalo è un attore incredibilmente sottile e contribuisce a mascherare tutti gli emozionanti colpi di scena di Shutter Island fino alla fine. Il thriller psicologico di Martin Scorsese segue il Teddy Fields di Leonardo DiCaprio, un U.S. Marshall a cui viene assegnato il compito di indagare su una struttura psichiatrica in un’isola enigmatica insieme al suo partner Chuck Aule (Mark Ruffalo). Le scelte di Ruffalo per mascherare le intenzioni di Aule non sembrano ovvie all’inizio, ma se si rivede il film pensando al finale, la sua genialità si rivela.

Shutter Island in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Cattive Acque (Dark Waters)

Oltre alla sua popolarità, Mark Ruffalo è anche un convinto sostenitore di cause sociali e politiche e ha usato il suo potere di star per promuovere un effettivo cambiamento. È naturale che sia stato attratto da una storia vera come Dark Waters, che mette in luce la scioccante corruzione all’interno dell’industria chimica.

Ruffalo interpreta Mark Bilott, un avvocato difensore dell’azienda chimica DuPont che decide di intraprendere una causa contro il suo datore di lavoro quando gli abitanti di una piccola comunità del West Virginia lo informano dell’estremo inquinamento che è stato insabbiato. Quella che inizia come una stimolante storia di attivismo si trasforma in un thriller ansiogeno, quando voci potenti tentano di mettere a tacere Bilott.

Cattive Acque (Dark Waters) in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Margaret

Margaret è uno dei grandi capolavori sottovalutati del XXI secolo e, data la profondità della sceneggiatura di Kenneth Lonergan, ogni interpretazione doveva essere perfetta, indipendentemente dal tempo a disposizione. Il film è incentrato sul trauma che l’adolescente Lisa Cohen (Anna Paquin) subisce dopo aver assistito a un incidente mortale con l’autobus; inavvertitamente ha distratto l’autista Gerald Maretti (Mark Ruffalo) prima che investisse accidentalmente un pedone. Si tratta di un ruolo complesso in un film che pone difficili questioni morali; Maretti è cresciuto negando ciò che è accaduto, nonostante il senso di colpa che prova.

Zodiac

Mark Ruffalo è altrettanto meticoloso quanto la regia di David Fincher con la sua eccellente interpretazione dell’ispettore Dave Toschi nel capolavoro poliziesco Zodiac del 2007. Uno dei motivi per cui Zodiac si distingue tra i film sui serial killer è che è incentrato sulla prospettiva dei giornalisti Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal) e Paul Avery (Robert Downey Jr.), ma il contributo della polizia è necessario. Ruffalo è assolutamente credibile nei panni di un detective esasperato, disposto a collaborare con chiunque pur di catturare l’inafferrabile assassino.

Margaret in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Foxcatcher – Una storia americana

Foxcatcher è un film che ha attirato l’attenzione semplicemente per le trasformazioni drammatiche di Steve Carrell e Channing Tatum, rispettivamente nei panni del miliardario malato di mente John Eleuthère du Pont e del lottatore olimpico Mark Schultz. Tuttavia, Mark Ruffalo è altrettanto ipnotizzante con la sua avvincente rappresentazione del fratello di Mark, Dave, un compagno di medaglia d’oro che mette in dubbio la fedeltà del fratello al loro nuovo enigmatico allenatore. Il nocciolo della tragedia di Foxcatcher è incentrato su Dave, e Ruffalo rende ancora più emozionante il finale da brivido. Ha ricevuto la sua seconda nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista.

Foxcatcher – Una storia americana in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Povere Creature (Poor Things)

Povere Creature (Poor Things) è l’ultimo film Yorgos Lanthimos dove Mark Ruffalo dà tutto il meglio di sé profondità, ironia, sarcasmo, sex appeal. È stato nominato tra i dieci migliori film del 2023 dal National Board of Review e dall’American Film Institute e ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui quattro vittorie alla 96esima edizione degli Academy Awards, due all’81esima edizione dei Golden Globe e cinque alla 77esima edizione dei British Academy Film Awards, con la Stone che ha vinto il premio come miglior attrice in ognuna di queste cerimonie.

Spotlight

Sono pochi i film moderni che rivaleggiano con Tutti gli uomini del presidente per quanto riguarda l’autenticità del processo giornalistico, ma Spotlight è uno di questi. Si tratta di un’altra storia incentrata su una questione scioccante in cui Ruffalo ha avuto un interesse personale, dato che ha contribuito a sostenere i sopravvissuti agli abusi sessuali da parte della Chiesa cattolica all’indomani dell’uscita del film.

Il film è incentrato sui veri reporter del Boston Globe che per primi fecero scoppiare lo scandalo nel 2002, e ogni attore è generoso nel condividere il proprio tempo sullo schermo per rispettare ogni membro dell’indagine. Tuttavia, non c’è sequenza più potente dell’infuocato monologo di Ruffalo che cattura l’indignazione dello scrittore Michael Rezendes. “Sapevano”, urla. “E hanno lasciato che accadesse”.

Spotlight in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Conta su di me (You Can Count on Me)

Molto prima di interpretare un supereroe e di far costruire action figures a sua immagine e somiglianza, Mark Ruffalo era noto per la sua versatilità sul palcoscenico grazie al suo frequente lavoro in produzioni Off-Broadway. Era naturale che il suo ruolo di punta venisse interpretato in un film di un drammaturgo, e il debutto alla regia di Kenneth Lonergan, Conta su di me (You Can Count on Me), ha l’intimità riflessiva di un’opera teatrale. Racconta la delicata storia dell’impiegata di banca di una piccola città, Sammy Prescott (Laura Linney), la cui vita viene stravolta quando l’irresponsabile fratello Terry (Ruffalo) torna nella loro città natale. Terry ha buone intenzioni ma è incline a comportarsi male, ma la sua amorevole tutela del giovane figlio di Sammy, Rudy (Rory Culkin), mostra il lato più riflessivo di Ruffalo.

Conta su di me in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme: