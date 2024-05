Film a tematiche gay e omosessuali da vedere

i film a tematiche gay e omosessuali hanno sempre causato molto scalpore, soprattutto in anni più oscuri, in cui i diritti degli omosessuali ad amare e ad avere una vita normale non erano ben accolti dalla società benpensante. Eppure, molti dei capolavori della storia del cinema sono proprio film a tematiche gay e omosessuali, opere assolutamente da non perdere.

L’amore in tutte le sue forme è sempre stato un argomento importante per il cinema, perché racconta molto dell’essere umano, soggetto prediletto delle storie che i narratori scelgono di rappresentare e che vengono da sempre raccontate sul grande schermo. E in questo contesto si inseriscono le storie di film quali La vita di Adele, A Single Man, Belli e Dannati, I Segreti di Brokeback Mountain.

Qualche volta, come tutti i film, si tratta di opere che non riescono a fare del tema portante un punto di forza, ma i film a tematiche gay e omosessuali sono spesso forieri di messaggi importanti, di storie di coraggio e giustizia, in attesa di vivere in un mondo in cui l’amore sarà solo amore, e non sarà più definito dal sesso di chi lo prova. Ecco un elenco di film gay e omosessuali da vedere:

I migliori film sull’amore gay da vedere

Maurice di James Ivory (1987). Nel 1909, Maurice Hall entra a Cambridge, dove fa amicizia con il ricco Clive Durham. Quando il secondo si sposa, il primo si innamora di un suo dipendente, lo stalliere Alec Scudder. Il film vanta nel cast gli attori Hugh Grant e Ben Kingsley .

di (1991). Mike, un giovane affetto da narcolessia, si innamora di un amico prostituto che è figlio del sindaco del paese. Protagonisti di questo grande classico, sono gli attori e . Philadelphia di Jonathan Demme (1993). Un avvocato scopre di essere sieropositivo ma non lo rivela allo studio legale dove lavora. Quando il suo segreto viene scoperto e lui licenziato, si rivolge ad un avvocato che lo aiuterà. Protagonisti del film sono Denzel Washington e Tom Hanks , con quest’ultimo premiato poi con l’Oscar al miglior attore protagonista.

di (1999). Manuela, madre single, vede morire suo figlio Esteban sotto i suoi occhi mentre rincorre un’auto per avere l’autografo di un’attrice di teatro. Manuela decide di tornare a Barcellona per ritrovare il padre del ragazzo, un travestito di nome Lola. Protagonista di questo capolavoro di Almodovar, l’attrice . I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee (2005). Con un cast di talento composto da Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams e Anne Hathaway , I segreti di Brokeback Mountain è ambientato durante l’estate del 1963, due cowboy, Ennis e Jack, si incontrano in un ranch nel Wyoming in attesa di trovare un ingaggio per i pascoli estivi.

di (2009). Il film racconta di Un professore universitario decide di farla finita otto mesi dopo la morte del suo partner, fino a che non conosce un giovane studente. Protagonista di questo struggente film, l’attore , candidato all’Oscar per la sua interpretazione. Mine vaganti di Ferzan Ozpetek (2010). Stefania e Vincenzo aspettano con ansia il ritorno del figlio Tommaso. Anche zia Luciana, la nonna, sua sorella Elena e Alba, l’amica di sempre, non vedono l’ora di rivederlo. Tutti coltivano in segreto la speranza che Tommaso accetti di affiancare suo fratello Antonio nella gestione del pastificio di famiglia. Nessuno, però, ha fatto i conti con il destino e anche per questo Tommaso si troverà a rimanere a casa dei suoi genitori più a lungo di quanto aveva previsto.

di (2013). Una ragazza francese ha una relazione piena di passione ed emozioni con una donna più vecchia incontrata in un bar di lesbiche. Protagoniste di questo intenso dramma vincitore della Palma d’Oro a Cannes, sono le attrice e . Carol di Todd Haynes (2015). Considerato uno dei migliori film del 2015, Carol è mbientato nell’America degli anni 50, dove due donne sviluppano un complicato rapporto di amicizia che finisce per trasformarsi in vero e proprio amore. Candidato ai premi Oscar, il film è interpretato da Cate Blanchett e Rooney Mara.

I migliori film sull’amore gay e omosessuale recenti

Moonlight di Barry Jenkins (2016). Il viaggio attraverso l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto in un quartiere difficile di Miami, alla faticosa ricerca del proprio posto del mondo. Moonlight è stato premiato agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, il miglior attore non protagonista Mahershala Ali e come miglior film.

di (2016). Il viaggio attraverso l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto in un quartiere difficile di Miami, alla faticosa ricerca del proprio posto del mondo. Moonlight è stato premiato agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, il miglior attore non protagonista e come miglior film. Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (2017). L’incontro tra due ragazzi, Elio, un adolescente sensibile e istruito, e Oliver, un ventiquattrenne spontaneo, affascinante e pieno di vita, segna l’inizio di un’estate indimenticabile. Vero e proprio caso cinematografico che ha appassionato il mondo intero, il film è interpretato da Timotheé Chalamet e Armie Hammer .

di (2017). L’incontro tra due ragazzi, Elio, un adolescente sensibile e istruito, e Oliver, un ventiquattrenne spontaneo, affascinante e pieno di vita, segna l’inizio di un’estate indimenticabile. Vero e proprio caso cinematografico che ha appassionato il mondo intero, il film è interpretato da e . Girl di Lukas Dhont (2018). Lara, una quindicenne nata nel corpo di un ragazzo, sogna di diventare una stella della danza classica. Con il sostegno del padre, la giovane si lancia in un percorso in cui disciplina e forza di volontà sono fondamentali.

di (2018). Lara, una quindicenne nata nel corpo di un ragazzo, sogna di diventare una stella della danza classica. Con il sostegno del padre, la giovane si lancia in un percorso in cui disciplina e forza di volontà sono fondamentali. Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma (2019). Nel 1770, la giovane figlia di una contessa francese sviluppa un’attrazione per Marianne, la pittrice incaricata di dipingere il suo ritratto. Tra le due donne nasce una forte passione.

Altri film sull’amore gay/omosessuale

Priscilla – La regina del deserto di Stephan Elliott (1994). Tre drag queen attraversano assieme il cuore rosso dell’Australia su di un vecchio torpedone color lavanda.

di (2005). Rachel è pronta a sposarsi con Heck che, per anni, è stato suo grande amico. Solo dopo aver compiuto il grande passo, la ragazza comprende di essere innamorata di Luce, conosciuta durante i preparativi per la cerimonia. I ragazzi stanno bene di Lisa Cholodenko (2010). Jules e Nic sono una coppia lesbica, madri di due ragazzi nati tramite inseminazione artificiale. Quando la figlia maggiore compie 18 anni, il fratello più piccolo la convince a scoprire chi sia il loro padre biologico. Le ricerche conducono a Paul, un dongiovanni sulla quarantina che fa il ristoratore nei sobborghi di Los Angeles.

di (2015). L’intensa storia d’amore tra Gerda Wegener e Lili Elbe, nato Einar Wegener, l’artista danese conosciuta anche per essere stata la prima persona ad aver subito un intervento chirurgico di cambiamento del sesso nel 1930. Io e lei di Maria Sole Tognazzi (2015). Federica e Marina sono le protagoniste di una delicata storia d’amore. Dopo cinque anni di convivenza, la relazione fra le due si incrina sotto il peso dei dubbi e di un ingombrante passato.

di (2018). Dopo essersi incontrate in un locale, due donne decidono di passare ventiquattro ore consecutive insieme per esplorare l’una intimità dell’altra. Tuttavia, le cose non vanno come previsto. Un bacio di Ivan Cotroneo (2016). In una scuola di Udine, gli adolescenti Lorenzo, Blu e Antonio sono costretti a fare i conti, ognuno per motivi diversi, con il disagio dell’emarginazione da parte dei propri compagni.

Piume di struzzo (1996)

Forse uno dei più classici film LGBTQ+, The Birdcage è una commedia interpretata da Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane e Dianne Wiest. Il film è un remake inglese del film franco-italiano del 1978 (e successivo musical di Broadway) La Cage aux Folles.

Il film racconta di un proprietario di cabaret gay e della sua compagna drag queen che accettano di fingersi etero per permettere al figlio di presentarli ai genitori ultraconservatori della sua fidanzata.

Plan B (2021)

Plan B è un nuovo film comico che prende il titolo dalla pillola contraccettiva d’emergenza, poiché la pillola gioca un ruolo importante nella trama del film. Plan B segue due amici liceali che intraprendono un viaggio notturno alla ricerca della pillola B per evitare una gravidanza accidentale nel South Dakota, uno stato molto conservatore con vincoli anti-choice.

Il film è esilarante, senza dubbio, e qualsiasi rappresentazione lesbica dovrebbe avere una piattaforma più ampia.

Fire Island (2022)

Fire Island è un adattamento queer di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. In Fire Island, scritto da Joel Kim-Booster, un gruppo di amici gay va in vacanza a Fire Island (una meta di viaggio gay). Tuttavia, le cose si complicano sempre di più a causa del classicismo della comunità gay e, naturalmente, del romanticismo.

Il cast del film comprende attori come Bowen Yang, Matt Rogers e Conrad Ricamora. L’isola del fuoco è commovente e allo stesso tempo assolutamente esilarante. È senza dubbio uno dei film gay più divertenti della storia.

Crush (2022)

Crush è una commedia romantica con Rowan Blanchard, uscita nel 2022. La Blanchard interpreta Paige Evans, un’aspirante artista che si unisce alla squadra di atletica per avvicinarsi alla sua cotta.

Tuttavia, scopre di essersi inavvertitamente avvicinata a un altro compagno di squadra. Il film è stato distribuito su Hulu e ha ricevuto ottime recensioni ed è stato elogiato per i suoi personaggi queer a tutto tondo.

The Thing About Harry (2020)

The Thing About Harry è una commedia romantica per la televisione che ha debuttato su Freeform e Hulu. Il film segue un giovane gay di nome Sam che si riunisce al suo bullo del liceo, Harry, da adulto.

I due diventano amici improbabili e, non a caso, si innamorano dopo che Harry si dichiara a Sam come pansessuale. Questo film è anche esilarante e merita maggiore attenzione. Chi non ama le commedie sentimentali?

Booksmart (2019)

Booksmart è un film comico che rappresenta il debutto alla regia di Olivia Wilde. Il film è interpretato da Beanie Feldstein e Kaitlyn Dever. Il film segue due liceali di alto livello (Feldstein e Dever) che decidono di infrangere tutte le regole e di fare festa durante la loro ultima notte di liceo, dopo aver capito che non hanno mai avuto un vantaggio sui loro coetanei perché lavorano e non fanno mai festa.

Devono recuperare anni di tempo perduto e dare il massimo per una notte. Le amicizie vengono messe alla prova, l’amore viene trovato e il caos è ovunque.

The Edge of Seventeen (2016)

The Edge of Seventeen è un altro film commedia-drammatico sul tema dell’adolescenza, interpretato da Hailee Steinfeld, Woody Harrelson e Kyra Sedgwick. Il film segue Nadine, un’adolescente che ha già abbastanza problemi al liceo.

Le cose si fanno più difficili per lei, tuttavia, quando la sua migliore amica inizia a frequentare il fratello maggiore. Il film è un’ottima visione e ha ricevuto una moltitudine di recensioni positive.

Film gay su Netflix

Single per sempre? (2021)

Single All the Way è la più recente commedia romantica LGBTQ+ in uscita su Netflix. Il film segue un uomo gay di nome Peter che convince il suo migliore amico Nick a fingere di essere il suo fidanzato quando torna a casa – il tropo familiare dei falsi appuntamenti.

Tuttavia, sua madre gli aveva già organizzato un appuntamento al buio. Mentre Peter si rende conto di cosa sia il vero amore e cosa non lo sia, tra le complicazioni e le compagnie riunite del periodo natalizio, deve prendere una decisione.

L’altra metà (2020)

The Half of It è un film drammatico sul tema dell’adolescenza. Il film segue l’adolescente Ellie Chu che decide di scrivere una lettera d’amore per un atleta popolare quando, in realtà, si sta innamorando della stessa ragazza. Questo film è anche vagamente basato sull’opera teatrale Cyrano de Bergerac con la trama di scrivere lettere d’amore per conto di un altro quando entrambi amano la stessa persona.

Il film è piuttosto buono e dovrebbe ricevere maggiore attenzione, poiché non ci sono abbastanza contenuti lesbici e AAPI nell’industria dell’intrattenimento.

Un amore segreto di Chris Bolan (2020).

Questo documentario racconta l’incredibile storia d’amore lunga quasi settant’anni di Pat Henschel e Terry Donahu, narrandone la carriera, il coming out di fronte alle rispettive famiglie conservatrici e i dubbi riguardanti il matrimonio.

The Boys in the Band di Joe Mantello (2020).

Durante una festa di compleanno a New York nel 1968, un ospite a sorpresa e un gioco ad alto tasso alcolico portano sette amici gay ad affrontare verità a lungo nascoste. Feroce commedia tratta da un’opera teatrale con protagonisti attori come Jim Parson, Matt Bomer e Zachary Quinto.

The Prom di Ryan Murphy (2020).

Le stelle di Broadway più sfortunate scuotono una piccola città dell’Indiana quando si schierano a favore di un’adolescente che vuole andare al ballo di fine anno con la sua ragazza. Protagonisti di questo film sono, tra gli altri, attori del calibro di Meryl Streep, Nicole Kidman, Ariana DeBose e Kerry Washington.

Elisa e Marcela di Isabel Coixet (2019).

Nel 1885, tra Elisa e Marcela nasce un’amicizia che si trasforma in un amore proibito, da tener nascosto, per gli usi dell’epoca. Nel 1901, una di loro si finge uomo, e le due convolano all’altare.

‘Alex Strangelove’ (2018)

Alex Strangelove è un film commedia romantico prodotto da Netflix che si svolge in un ambiente liceale. Il film segue Alex Truelove, un liceale che prende molto sul serio gli studi. Ha praticamente tutto ciò che un ragazzo liceale etero può desiderare: un futuro brillante, buoni voti e una splendida ragazza di nome Claire.

Tuttavia, c’è una cosa che non ha ancora fatto: perdere la verginità. Quando a scuola incontra Elliot, un adolescente apertamente gay, si accorge di provare sentimenti che non aveva mai notato prima. Strano!

Naomi + Ely’s No Kiss List di Kristin Hanngi (2015).

Naomi ed Ely, il suo migliore amico gay, decidono di preservare la loro amicizia approvando una sorta di patto e stilando una lista con i nomi degli uomini che si vietano a vicenda di sedurre.