Fantastici 4: Jessica Alba riflette sull’eredità della Donna Invisibile Sue Storm

I Marvel Studios si stanno preparando a introdurre i Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe con The Fantastic Four, ma come noto gli amati personaggi della Prima Famiglia Marvel hanno fatto il loro debutto sul grande schermo quasi due decenni fa. Il film Fantastici 4 del 2005 è arrivato proprio all’inizio del boom dei film a fumetti e occupa ancora un posto speciale nel cuore di molti fan e anche il suo sequel Fantastici 4 e Silver Surfer è ancora ricordato con grande affetto. Il cast principale di questi film sarà per sempre legato ai loro personaggi e tra loro vi è Jessica Alba, che ha recitato in entrambi i film nel ruolo di Sue Storm.

ComicBook ha recentemente parlato con l’attrice in vista dell’uscita del suo nuovo film, Trigger Warning (che debutta il 21 giugno su Netflix), e le ha chiesto come sia ancora legata a Sue e ai Fantastici Quattro 19 anni dopo. “Non c’è altro che un bel ricordo“, ha detto Alba parlando del periodo in cui ha interpretato Sue Storm. “Ho amato tantissimo interpretare quel personaggio. Mi sento come se tutta la mia vita fosse iniziata, per molti versi, in quel momento. Ho incontrato il mio compagno di vita, stiamo ancora insieme e abbiamo tre figli. Tim Story, che ha diretto il film, è ancora uno dei miei migliori amici.

“Festeggiamo il Capodanno insieme. È stato fantastico e lei era un personaggio così forte, stimolante e in anticipo sui tempi, direi, nel genere. E ancora non si è mai vista una persona così materna e femminile, ma anche una temibile badass. Non ho più visto questa combinazione. Quindi penso che riempia ancora questo bellissimo spazio o vuoto nell’universo Marvel“. Dati tutti questi elementi, c’è ovviamente molta attesa per come la nuova Sue Storm verrà concepita e interpretata dalla sua nuova interprete, Vanessa Kirby.

The Fantastic Four: quello che c’è da sapere sul film

Il film è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i The Fantastic Four sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà The Fantastic Four, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear. Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus.

Julia Garner è stata scelta per interpretare Galactus come villain principale. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero comparire nel film, mentre Dottor Destino potrebbe avere un semplice cameo nel finale. Al momento circolano voci su una possibile ambientazione nel passato del film, indicativamente negli anni Sessanta, stando all’aspetto delle prime immagini ufficiali ad oggi rilasciate. Ci sono però anche rumor sul fatto che il film potrebbe essere ambientato in una realtà diversa da quella di Terra 616. Ad oggi sappiamo poi che l’attriceè stata scelta per interpretare Shalla-Bal nella sua versione Silver Surfer , presenza che sembrerebbe confermare anche quella dicome villain principale., figli di Reed e Sue, potrebbero comparire nel film, mentrepotrebbe avere un semplice cameo nel finale.

LEGGI ANCHE: