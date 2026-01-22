Avengers: Doomsday, i possibili Funko Pop rivelano un ritorno e un dettaglio per Steve Rogers

È stata rivelata una possibile anteprima della prima serie di Funko Pop dedicata ad Avengers: Doomsday. Tra questi figurano Dottor Destino, i Fantastici Quattro, Captain America, Thor, God Loki, Bucky Barnes, Yelena Belova e Re M’Baku. Ci sono anche Magneto, Mystica, Steve Rogers con il Mjolnir in mano e Binary. Questi ultimi due sono le rivelazioni più importanti, poiché sembrano confermare le voci secondo cui l’ex Capitan America sfoggerà la barba nel film e userà il martello di Thor.

Per quanto riguarda Maria Rambeau di Lashana Lynch, ci si aspettava che apparisse in Avengers: Doomsday dopo che la scena post-credits di The Marvels ha rivelato che Binary è un membro degli X-Men. Sua figlia su Earth-616, Monica, è rimasta bloccata proprio nell’universo degli X-Men l’ultima volta che l’abbiamo vista, e questo sarà sicuramente un punto importante della trama di questo film.

Queste figure Funko Pop sono il tipo di giocattoli generici e privi di grossi spoiler che ci aspetteremmo di vedere rilasciati come parte di una prima ondata di merchandising. Ora, dobbiamo sperare che anche la serie relativa a Spider-Man: Brand New Day venga divulgata. Naturalmente, alcuni utenti fanno notare che c’è la possibilità che questa immagine sia generata dall’intelligenza artificiale.

In genere, con le fughe di notizie false, le persone cercano di inserire le proprie idee (il che significa che ci aspetteremmo di vedere qualcosa di irrealistico, come Spider-Man di Tobey Maguire o un Dottor Destino senza maschera). Al momento non ci sono conferme che questi Funko Pop siano ufficiali, per cui come sempre si suggerisce di prendere ciò che si vede qui con le pinze, per ora.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).