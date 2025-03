Titanic: guida al cast e ai personaggi del film

Il cast di Titanic (qui la recensione) comprende diversi vincitori di Oscar e molti altri attori affermati. La recitazione drammatica si affianca alla genialità tecnica del regista James Cameron, rendendo questo uno dei film di maggior successo di sempre. Il dramma romantico d’epoca narra l’affondamento della nave titolare nel 1912 e gli eventi che precedettero il disastro. Vincitore di 11 premi Oscar, il film esplora anche le differenze di classe e l’avidità capitalistica, oltre alla storia d’amore tra Rose e Jack. Gli iconici protagonisti che hanno reso Kate Winslet e Leonardo DiCaprio famosi in tutto il mondo, aprendo loro la strada a molti altri acclamati blockbuster.

Per quanto riguarda il resto dell’ensemble nominato ai SAG Award, il film del 1997 vanta veterani della recitazione altrettanto talentuosi che brillano nelle loro parti anche con un tempo limitato sullo schermo. Dato l’enorme successo al botteghino del film, Titanic si è rivelato un’apoteosi per tutti i membri del cast, considerando anche che questo è stato il film di maggior incasso di tutti i tempi fino al 2010. Ancora oggi, il suo cast e i suoi personaggi continuano a dominare la cultura popolare grazie alle numerose riedizioni nelle sale cinematografiche volute da Cameron. Ecco una guida al cast di Titanic, ai personaggi che interpretano e agli altri titoli per cui sono noti.

Kate Winslet nel ruolo di Rose DeWitt Bukater

Rose è una diciassettenne di Filadelfia che viene costretta a sposare un aristocratico trentenne per permettere alla madre di mantenere il loro status di alta società. Da quando il padre di Rose è morto, la sua famiglia è sommersa dai debiti. Ma per l’eroina sognatrice e in cerca di avventure, questo matrimonio non è la soluzione. Il suo apprezzamento per l’arte e il suo spirito di avventura la porteranno a incontrare il suo amante, Jack. Il personaggio, come dichiarato dal regista, è parzialmente basato sull’artista Beatrice Wood, realmente esistita.

Rose è interpretata da Kate Winslet, che ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione di Titanic. La Winslet è stata più volte candidata ai premi, ottenendo sette diverse nomination agli Oscar e vincendo una volta per il suo ruolo in The Reader – A voce alta. È stata nominata anche per Ragione e sentimento, Iris – Un amore vero, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Little Children e Steve Jobs. L’attrice ha avuto successo anche in televisione, vincendo gli Emmy per Mildred Pierce e Mare of Easttown.

Leonardo DiCaprio come Jack Dawson

Nel cast di Titanic c’è, ovviamente, anche Leonardo DiCaprio nel ruolo di Jack. Il personaggio è un povero orfano del Wisconsin, ma la sua natura vivace lo spinge a viaggiare in tutto il mondo. Nonostante le difficoltà economiche, è un artista di talento, come dimostrano i suoi schizzi di Rose a bordo del Titanic. Quando lui e Rose si innamorano, le loro differenze sociali rappresentano una sfida, ma in modo veramente shakespeariano, continuano a innamorarsi l’uno dell’altra.

Leonardo DiCaprio ha iniziato la sua carriera come attore bambino e si è fatto notare nel film Buon compleanno Mr. Grape, in cui l’attore ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar all’età di 20 anni. La sua fama ha ricevuto un’importante spinta proprio con Titanic, a cui ha fatto seguito una serie di acclamate interpretazioni. In totale, DiCaprio ha ottenuto sette nomination agli Oscar, vincendo poi per Redivivo – Revenant. È stato nominato anche per The Aviator, Blood Diamond, The Wolf of Wall Street e C’era una volta a… Hollywood.

Billy Zane nel ruolo di Caledon Hockley

Caledon “Cal” Hockley è un trentenne mondano, erede di un impero siderurgico di Pittsburgh, intenzionato a sposare Rose nonostante il suo disinteresse. Le sue tendenze antagoniste emergono dalla sua natura estremamente possessiva nei confronti di Rose e da come guarda dall’alto in basso chiunque non sia ricco come lui. Originariamente, Matthew McConaughey doveva entrare a far parte del cast di Titanic nel ruolo di Cal, ma alla fine il ruolo andò a Billy Zane.

Zane ha avuto il suo ruolo di punta nel 1989 nel film australiano Dead Calm, che lo vede interpretare il violento assassino Hughie Warriner. Questo ha fatto sì che Zane tornasse al ruolo di cattivo per anni dopo l’esordio, compreso il ruolo dell’antagonista Cal in Titanic. Ha avuto anche un ruolo ricorrente come uno degli scagnozzi di Biff nel franchise di Ritorno al futuro, come il supereroe titolare in The Phantom, il demoniaco Collector in Tales from the Crypt Presents: Demon Knight e John Wheeler in Twin Peaks.

Frances Fisher nel ruolo di Ruth DeWitt Bukater

Ruth è una vedova rigida il cui obiettivo principale nel viaggio è organizzare il matrimonio della figlia Rose con Cal. Come molti altri passeggeri di classe superiore del Titanic, Ruth è smaccatamente elitaria e condiscendente. Naturalmente, non perde occasione per guardare dall’alto in basso Jack. Anche lei è un po’ tragica: la morte del marito ha lasciato lei e Rose in bancarotta e sperava che Rose, sposando Cal, potesse aiutarle a rimanere ricche, ma la sua avidità e arroganza la rendono un personaggio antagonista.

L’attrice Frances Fisher è divenuta nota negli anni ’80 quando ha interpretato la dirigente discografica Suzette Saxon nella soap opera Guiding Light. Fisher è nota anche per aver interpretato la prostituta ribelle Strawberry Alice in Gli spietati di Clint Eastwood e come amante del personaggio di Jessica Chastain in Jolene. Ha anche interpretato la suprematista bianca Jane Crawford nella serie HBO Watchmen.

Kathy Bates nel ruolo di Margaret “Molly” Brown

Una delle figure più simpatiche del cast di personaggi di Titanic è Margaret “Molly” Brown. Pur essendo di uno status sociale più elevato, viene guardata con disprezzo dai suoi simili in quanto ha acquisito la sua ricchezza solo di recente e non vi è nata. Tuttavia, fa del suo meglio per trattare tutti con gentilezza, compreso Jack, al quale offre abiti da sera quando viene invitato a una cena di prima classe.

Una dei passeggeri del Titanic realmente esistiti, Molly è interpretata nel film da Kathy Bates, nota soprattutto per la sua interpretazione, premiata con l’Oscar, della badante omicida Annie Wilkes in Misery e della protagonista del thriller psicologico Dolores Claiborne. La Bates ha ricevuto altre tre nomination agli Oscar per Primary Colors, A proposito di Schmidt e Richard Jewell. In televisione, ha ricevuto nomination agli Emmy per i suoi ruoli in Six Feet Under e American Horror Story e guida il cast del reboot di Matlock.

Victor Garber nel ruolo di Thomas Andrews

Il costruttore della nave, Thomas Andrews, è rappresentato come un uomo modesto nei confronti della sua ambiziosa creazione. Nonostante l’imponenza del Titanic, non esclude la possibilità che affondi. Ma le sue parole di cautela non influenzarono le decisioni degli altri dirigenti della compagnia di navigazione. La natura gentile di Andrews è evidente anche nelle sue conversazioni con Rose, con la quale entra in empatia.

Il personaggio, realmente esistito, è interpretato alla perfezione da Victor Garber, affermato attore teatrale con sei nomination ai Tony a suo nome. È famoso anche per aver interpretato il supereroe Firestorm in Legends of Tomorrow e l’agente della CIA Jack Bristow nella serie thriller d’azione Alias. In televisione è stato nominato per diversi premi Emmy, tra cui le sue interpretazioni in Frasier, Alias e Will & Grace. Ha recitato anche in Argo, Dark Waters e Fly Me to the Moon.

Gloria Stuart nel ruolo di Rose Dawson Calvert

Il membro più anziano del cast di Titanic, Gloria Stuart, aveva 87 anni durante le riprese. Interpretando l’anziana Rose, funge da voce narrante del film, raccontando la storia d’amore e il disastro che cambiò per sempre la sua vita. La Rose anziana aggiunge anche un contesto più ampio al gioiello blu che alla fine getta nell’oceano.

La Stuart era una veterana della recitazione, con ruoli di rilievo nei film pre-codice degli anni Trenta. Ha interpretato anche Flora Cranley nell’adattamento Universal Pictures del 1933 de L’uomo invisibile e la regina Anna nella commedia musicale del 1939 I tre moschettieri. Titanic ha risollevato la sua carriera, facendole ottenere persino una nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista.

Bernard Hill nel ruolo del Capitano Edward John Smith

L’attore Bernard Hill si unì al cast del Titanic per interpretare il realmente esistito ufficiale di marina Edward John Smith, che ebbe la sfortuna di comandare il Titanic nel suo ultimo viaggio. Mentre la nave affonda, si ritira nella timoneria sul ponte e muore quando le finestre scoppiano per la pressione dell’acqua, mentre si aggrappa alla ruota della nave. Hill è noto soprattutto per aver interpretato Théoden, re di Rohan, nei film di Peter Jackson Il Signore degli Anelli.

Jonathan Hyde nel ruolo di J. Bruce Ismay

Alto personaggio realmente esistito, l’ignorante J. Bruce Ismay è l’amministratore delegato dell’agenzia di navigazione White Star Line, uno dei principali responsabili dell’affondamento del Titanic, poiché è lui a convincere Smith a far andare la nave più velocemente. A renderlo ancor più sgradevole, il suo porsi in salvo a discapito di tanti altri. Nel film è interpretato da Jonathan Hyde, che ha interpretato il maggiordomo Cadbury in Richie Rich e il dottor Allen Chamberlain in La mummia.

David Warner nel ruolo di Spicer Lovejoy

Il valletto e guardia del corpo inglese di Cal, Spicer Lovejoy, costantemente sospettoso nei confronti di Rose e Jack, è interpretato da David Warner. L’attore ha avuto una filmografia variegata, tra cui ruoli di rilievo in Tron, Scream 2, The Omen, Star Trek VI: The Undiscovered Country e Il ritorno di Mary Poppins.

