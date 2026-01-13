Avengers: Doomsday, i Fantastici Quattro arrivano nel Wakanda nel nuovo trailer

I Fantastici Quattro sono trai protagonisti, naturalmente, del quarto teaser di Avengers: Doomsday, pubblicato online dopo essere stato proiettato prima delle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere.

Il nuovo teaser inizia in modo serio e cupo, proprio come i trailer precedenti di Captain America, Thor e gli X-Men, ma poi presenta un momento umoristico quando la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) si presenta a M’Baku (Winston Duke).

Shuri, interpretata da Letitia Wright, che ha assunto il ruolo di Black Panther dopo la morte di Chadwick Boseman in Black Panther: Wakanda Forever del 2022, torna con una narrazione intensa, dicendo: “Ho perso tutti quelli che contano per me. Un re ha i suoi doveri, preparare il nostro popolo per l’aldilà. Io ho i miei”. Oltre ad aver perso il fratello T’Challa nell’ultimo film, anche la madre di Shuri, la regina Ramonda (Angela Bassett), è morta quando il Wakanda è stato attaccato da Namor (Tenoch Huerta) e dal suo regno sottomarino Talokan.

GUARDA GLI ALTRI TEASER TRAILER QUI:

Pascal, Kirby e Joseph Quinn, che interpreta Johnny Storm, alias la Torcia Umana, non compaiono nel teaser, ma faranno parte del cast di Doomsday. La Cosa, interpretata da Moss-Bachrach, è l’unico membro dei Fantastici Quattro nel teaser e si presenta a M’Baku per chiudere il trailer.

È la prima volta che i Fantastici Quattro incontrano un personaggio dell’MCU dopo il loro debutto nel loro mondo alternativo degli anni ’60. I titoli di coda di Thunderbolts* avevano già anticipato l’ingresso dei Fantastici Quattro nel MCU, e ora potranno incontrare un cast completo di personaggi in Avengers: Doomsday.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).