Come il MCU potrebbe riportare in vita Tony Stark

3 Ironheart è la cornice perfetta per il ritorno di Iron Man nel MCU

Iron Man ha dato il via al MCU come lo conosciamo oggi, con il carismatico Tony Stark al centro. Dalla morte di Tony in Avengers: Endgame, il mondo ha atteso con ansia un nuovo Iron Man per riempire il buco grande come un reattore ad arco che si è lasciato alle spalle. Grazie a Black Panther: Wakanda Forever, il pubblico ha conosciuto il suo vero successore, Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, una geniale studentessa del MIT che costruisce la propria tuta di volo basandosi su quelle di Iron Man. La sua introduzione è stata significativa perché presto sarà protagonista di una serie Disney+ tutta sua, Ironheart, basata sull’omonimo fumetto.

In Wakanda Forever, il governo degli Stati Uniti e Namor (Tenoch Huerta Mejía) cercano di rintracciare la studentessa universitaria nata a Chicago dopo che uno dei suoi progetti è responsabile del ritrovamento di vibranio fuori dal Wakanda. Grazie alle informazioni di Everett Ross (Martin Freeman), Okoye (Danai Gurira) e Shuri (Letitia Wright) la raggiungono per prime e cercano di proteggerla, ma Shuri e Riri vengono fatte prigioniere a Talokan dai Talokanil. Dopo che Nakia (Lupita Nyong’o) salva Riri e Shuri, viene portata a Wakanda per essere protetta. In seguito, Riri aiuta la nuova Pantera Nera e i wakandiani a combattere Namor e i Talokanil con un’armatura costruita in vibranio. Sebbene non possa lasciare il Wakanda con la sua nuova tuta sovralimentata, ha ancora i progetti per ricreare una tuta di volo da sola.

Nei fumetti Ironheart, Riri diventa il nuovo Iron Man dopo che Tony è rimasto in coma a causa degli eventi di Civil War. Combinando la sua intelligenza con le sue impressionanti capacità ingegneristiche, Riri crea da zero la sua tuta di Iron Man, usandola per combattere i cattivi e salvare la situazione come Tony prima di lei. Come Ironheart, diventa un membro prezioso dei Campioni della Marvel, un gruppo di eroi adolescenti guidati da Ms. Marvel, che nel MCU è interpretata da Iman Vellani. Anche se è un peccato che Tony e Riri non si incontreranno mai fisicamente nel MCU, c’è un modo per Tony Stark di tornare a far parte del MCU ancora una volta.