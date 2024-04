Avengers: le migliori frasi pronunciate da ogni Vendicatore

Pur offrendo una buona dose di scene d’azione e narrazioni avvincenti, il Marvel Cinematic Universe è noto per i suoi personaggi memorabili, tra cui spiccano gli Avengers, senza i quali ovviamente non esisterebbe. Caratterizzato da una pletora di personalità diverse per i quali il pubblico – in particolare i fan del franchise – non può fare a meno di tifare, il MCU è comprensibilmente uno degli universi cinematografici più amati anche per via di tali personaggi.

Naturalmente, con così tanti film all’attivo e tutto lo sviluppo dei personaggi, l’MCU ha offerto ai fan numerose citazioni memorabili, che restano tra le più potenti e rappresentativi dell’universo Marvel. Per celebrare tutte queste battute indimenticabili, ripercorriamo le migliori citazioni di ogni Avengers, a partire dall’esilarante battuta di Occhio di Falco in Avengers: Age of Ultron e terminando con la memorabile frase di Tony Stark in Avengers: Endgame.