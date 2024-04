I 30 film di maggior incasso di tutti i tempi

Ogni tanto arriva un film di successo che sbanca il botteghino, entrando a far parte della lista dei film di maggior incasso di tutti i tempi.

Molti dei film che si trovano in cima a questa lista sono usciti nell’ultimo decennio, beneficiando dei prezzi più alti dei biglietti di oggi, ma tutti i film qui presenti hanno dimostrato una forza di resistenza al botteghino mondiale tale da battere un record dopo l’altro.

Ciò rende il titolo numero 1, “Avatar“, ancora più impressionante, poiché l’epopea è uscita 15 anni fa, quando i prezzi dei biglietti erano più bassi, eppure è ancora in cima alla lista mondiale. Il suo sequel, “La via dell’acqua“, è poco distante, al n. 3. Il risultato? Non sottovalutare mai James Cameron, che detiene ben tre posizioni in questa classifica e sono tutte al vertice.

Si noti che questa lista non è equiparata per l’inflazione; determinare i migliori film di tutti i tempi al momento della loro uscita è una scienza imperfetta. Considerando solo le uscite nazionali (Stati Uniti e Canada), si stima che i film più importanti aggiustati per l’inflazione siano “Via col vento“, “Guerre stellari“, “Tutti insieme appassionatamente“, “E.T. L’extra-terrestre” e “Titanic“.