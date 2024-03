10 Paul Bettany come Silver Surfer

È vero, Paul Bettany è ormai legato a Visione, ma non sarebbe la prima volta per un attore interpretare più ruoli all’interno dell’MCU: è già accaduto per Gemma Chan e Kenneth Choi.

L’utente di Reddit Mnemosense pensa che Bettany sarebbe perfetto per il Silver Surfer, soprattutto dopo la sua introduzione nella Marvel come un androide avanzato. Mnemosense scrive: “La sua rappresentazione di Visione, specialmente in Age of Ultron, mi ha ricordato la grazia, la compassione e l’intelligenza imponente di Surfer.”