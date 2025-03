Interstellar: guida al cast e ai personaggi del film

Il cast di Interstellar (qui la nostra recensione) riunisce vincitori di Oscar, giovani attori affermatisi in seguito e alcune vere e proprie leggende della recitazione, tutti riuniti per dar vita alla più epica delle avventure fantascientifiche di Christopher Nolan. Ambientato in un futuro in cui le risorse naturali della Terra sono state prosciugate al punto da renderla inabitabile, Interstellar racconta dunque della missione spaziale alla ricerca di un nuovo pianeta su cui far vivere la razza umana. Ha così inizio un viaggio attraverso lo spazio e il tempo, nel quale si sfidano le leggi della fisica dando vita a scenari estremamente complessi.

Il film di Christopher Nolan è infatti pieno di idee fantascientifiche audaci e di immagini meravigliose, come ci si può aspettare dall’acclamato regista. Tuttavia, al centro del film c’è una storia molto umana sull’amore e sul futuro dell’umanità. Per dare vita a questi personaggi stratificati e ricchi di spunti di riflessione, Nolan ha dunque messo insieme uno dei suoi ensemble più ricchi di star, che comprende alcuni dei suoi collaboratori passati e altri con cui lavorerà di nuovo in futuro. Scopriamoli in questa guida al cast e ai personaggi di Interstellar!

Il cast e i personaggi di Interstellar

Matthew McConaughey nel ruolo di Joseph Cooper

Protagonista di Interstellar, Joseph Cooper è un pilota della NASA rimasto vedovo e diventato agricoltore quando il governo degli Stati Uniti ha chiuso l’agenzia. Mentre si occupa dei suoi figli nella nuova e desolante realtà della Terra, viene invitato a partecipare a una missione spaziale per trovare un nuovo pianeta con la speranza di salvare il futuro dell’umanità. Pur sapendo di dover necessariamente affrontare la missione, è distrutto dal fatto di dover abbandonare i suoi figli, potenzialmente per decenni.

Matthew McConaughey ha sfondato a Hollywood con il ruolo di Wooderson in La vita è un sogno. È poi diventato un protagonista di commedie romantiche grazie a film come Come farsi lasciare in 10 giorni e A casa con i suoi. Tuttavia, la sua carriera ha conosciuto una svolta decisiva grazie al ruolo di Ron Woodroof, premiato con l’Oscar, in Dallas Buyers Club. Da quel momento McConaughey ha recitato anche in The Wolf of Wall Street, Mud, Magic Mike e nella prima stagione di True Detective, consacrandosi come attore drammatico.

Anne Hathaway nel ruolo della dottoressa Amelia Brand

La dottoressa Amelia Brand è una devota scienziata e astronauta della NASA che si unisce alla missione intergalattica di Cooper per trovare una nuova casa all’umanità. È la figlia del fondatore della missione, il professor John Brand, e si scopre che in precedenza aveva avuto una relazione con uno degli astronauti della prima missione nello spazio. Pur essendo una scienziata intelligente e logica, cerca anche di far abbracciare a Cooper qualcosa di più intuitivo dei fatti.

Anne Hathaway ha trovato il suo primo ruolo a Hollywood nella commedia adolescenziale Pretty Princess. A questo sono seguite commedie come Il diavolo veste Prada e drammi acclamati dalla critica, come I segreti di Brokeback Mountain. Hathaway ha poi vinto un Oscar per il ruolo di Fantine nell’adattamento cinematografico di Les Misérables e in precedenza aveva ricevuto una nomination all’Oscar per la sua interpretazione in Rachel sta per sposarsi. Ha lavorato con Christopher Nolan in Il cavaliere oscuro – Il ritorno, nel ruolo di Catwoman e si riunirà con lui nel prossimo The Odyssey.

Mackenzie Foy nel ruolo della giovane Murphy “Murph” Cooper

Interstellar presenta Murph, la figlia di Cooper, in tre momenti diversi della sua vita. All’inizio del film, Murph è una bambina precoce che condivide la passione del padre per la scoperta e la curiosità generale per il mondo. Il legame tra i due è più forte di quello che Cooper ha con Tom, ma si spezza quando Cooper parte per la missione spaziale e Murph è sconvolta dalla sua partenza.

La giovane Murph è interpretata da Mackenzie Foy, che ha debuttato al cinema in The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1, interpretando Renesmee Cullen, la figlia di Edward e Bella. Ruolo poi ripreso anche in The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2. Ha poi recitato anche in L’evocazione – The Conjuring, Il piccolo principe e Lo schiaccianoci e i quattro regni. Nel 2020 ha invece recitato in Black Beauty – Autobiografia di un cavallo.

Jessica Chastain è Murph adulta

La versione di Murph a cui il film dedica più tempo è quella adulta, interpretata da Jessica Chastain. Nonostante il fatto che nel corso degli anni sia cresciuta sempre di più l’amarezza per il tradimento e l’abbandono percepito dal padre, continua a seguire le orme di Cooper unendosi alle operazioni della NASA sulla Terra. Viene poi affiancata dal professor Brand, mentre mette insieme i pezzi che salveranno l’umanità.

Jessica Chastain ha recentemente vinto un Oscar per il suo ruolo in Gli occhi di Tammy Faye e in precedenza aveva ricevuto nomination anche per The Help e Zero Dark Thirty. Ha recitato anche in ruoli di alto profilo in film come Sopravvissuto – The Martian, It – Capitolo due, The Tree of Life e Molly’s Game. È apparsa anche in televisione nella miniserie Scenes from a Marriage e in George & Tammy.

Ellen Burstyn nei panni dell’anziana Murph

Quando Cooper viene finalmente riportato indietro dalla sua missione, riesce a ricongiungersi con sua figlia, solo per scoprire che Murph è ormai una donna anziana prossima alla fine della sua vita. Tuttavia, nonostante il risentimento del padre per averla abbandonata quando era più giovane, padre e figlia riescono a ricongiungersi con amore e comprensione dopo che Murph ha scoperto il modo in cui Cooper si è messo in contatto con lei dal cosmo.

Ellen Burstyn è una leggenda della recitazione e uno dei pochi interpreti che ha ottenuto la “Tripla Corona della recitazione”, con un Oscar, un Tony Award e due Primetime Emmy Award. È nota soprattutto per il suo acclamato lavoro ne L’esorcista e Requiem for a dream, ma ha recitato in molti film classici, tra cui Alice non vive più qui e The Last Picture Show. Il suo ruolo nel film è breve ma decisivo ed estremamente commovente.

Michael Caine nel ruolo del professor John Brand

Il Professor John Brand è il genio della NASA e un ex mentore di Cooper che ha ideato la missione Endurance in Interstellar. Quando Cooper si dirige nel cosmo, il Professor Brand diventa anche mentore di Murph, portandola a far parte della missione condotta sul suolo terrestre. Tuttavia, il Professor Brand nasconde un segreto sulla missione che non ha rivelato nemmeno a Cooper prima di partire.

Michael Caine è uno dei collaboratori più frequenti di Christopher Nolan, avendo interpretato Alfred Pennyworth in tutti e tre i film di Batman, oltre ad essere apparso in The Prestige, Inception, Dunkirk e Tenet. La leggendaria carriera di Caine comprende anche due premi Oscar per Hannah e le sue sorelle e Le regole della casa del sidro, oltre ad altre quattro nomination. Ha recitato in film leggendari come Alfie, Carter, The Italian Job, Quell’ultimo ponte, Vestito per uccidere, Fuga per la vittoria e Trappola mortale.

John Lithgow nei panni di Donald

Sebbene la moglie di Cooper sia morta prima degli eventi del film, il suocero, Donald, rimane una parte importante della loro vita, vivendo nella fattoria con Cooper e i bambini. Spesso si lamenta dello stato del mondo, ma è una costante fonte di forza per la famiglia. Quando Cooper parte per la missione spaziale, Donald si prende cura con ancor più vigore di Murph e Tom.

John Lithgow è un attore acclamato di teatro, televisione e cinema. È probabilmente noto per aver interpretato Dick Solomon nella sitcom fantascientifica 3rd Rock from the Sun, per la quale ha vinto tre Emmy Award. Lithgow ha poi ricevuto altri Emmy per aver interpretato il serial killer Arthur Mitchell in Dexter e Winston Churchill in The Crown. Ha ottenuto una nomination all’Oscar per le sue interpretazioni in Voglia di tenerezza e Il mondo secondo Garp. È apparso anche in Footloose, Cliffhanger, Killers of the Flower Moon e Conclave. Prossimamente interpreterà Albus Silente nella serie reboot di Harry Potter.

Matt Damon è il dottor Mann

Il dottor Mann era il capo dell’equipaggio originale dell’Endurance, che andò nello spazio alla ricerca di un nuovo pianeta su cui l’umanità potesse sopravvivere. Sebbene si parli di lui per tutto il film, è solo nel terzo atto che appare finalmente. Dopo aver vissuto da solo sul pianeta per anni, Mann viene risvegliato dal suo criosonno da Cooper e dagli altri, ma non riesce ad essere all’altezza della reputazione eroica che ha sempre avuto.

Pur avendo un ruolo di supporto, Matt Damon è stato probabilmente la star più importante di Interstellar. Damon ha fatto il suo ingresso a Hollywood con il ruolo di protagonista in Will Hunting – Genio ribelle, per il quale ha anche vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura insieme a Ben Affleck. Si è poi imposto come uno degli attori più importanti di Hollywood recitando in Salvate il soldato Ryan, Il talento di Ripley, la trilogia di Ocean’s e i film di Jason Bourne. Damon è poi stato nominato agli Oscar anche per Invictus e The Martian. Ha collaborato nuovamente con Christopher Nolan in Oppenheimer e si riunirà con il regista in The Odyssey.

Timothée Chalamet e Casey Affleck nel ruolo del giovane e adulto Tom Cooper

Il figlio di Cooper, Tom, è interpretato da Timothée Chalamet da bambino (in uno dei suoi primi ruoli di rilievo, seppur breve) e da Casey Affleck da adulto, il quale compare però ancor più brevemente all’interno del film. Chalamet è noto per recitato in film acclamati come Dune, Lady Bird, Wonka e Chiamami col tuo nome, mentre più di recente ha interpretato Bob Dylan in A Complete Unknown.

Affleck, invece, ha debuttato nel 1995 con il film Da morire, per poi recitare in Will Hunting – Genio ribelle e trilogia di Ocean’s. Ottiene ulteriore popolarità grazie ai film Gerry, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, Gone Baby Gone, Senza santi in paradiso e Il fuoco della vendetta. Ha vinto un Oscar per la sua interpretazione in Manchester by the Sea, per poi recitare anche in Storia di un fantasma, Old Man & the Gun e Light of My Life.